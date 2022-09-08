«Я же мать, меня нельзя сажать». Монеточка рассказала, что погасила долг

Певица Лиза Монеточка (настоящее имя — Елизавета Гырдымова) заявила, что полностью погасила свой судебный долг. По ее словам, ни о каком розыске она не знает.

Как пишет 8 сентября РИА Новости со ссылкой на данные ФССП России, судебные приставы открыли исполнительное производство в отношении артистки. Telegram-каналы и СМИ писали о том, что Монеточку якобы объявили в розыск. «Фонтанке» не удалось найти фамилию певицы в базе ФССП.



«По поводу этого розыска... я не знаю, действительно ли нахожусь в нем, потому что мне не приходило никакого оповещения. Я узнала об этом только из новостей. <…> Сейчас мой долг полностью погашен, я оплачивала его кусками, возможно, это все доходит с какой-то задержкой. Мне посоветовали позвонить приставу и лично сказать этой женщине о том, что я все оплатила», — говорит Елизавета.



Она добавила, что «хочет поскорее забыть эту ситуацию и наслаждаться материнством». «Я же все-таки мать, и меня нельзя сажать в тюрьму и разыскивать», — считает певица. К посту в своем телеграм-канале она приложила скриншоты оплаченных счетов.

