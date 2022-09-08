«Я же мать, меня нельзя сажать». Монеточка рассказала, что погасила долг

Певица Лиза Монеточка (настоящее имя — Елизавета Гырдымова) заявила, что полностью погасила свой судебный долг. По ее словам, ни о каком розыске она не знает.
Как пишет 8 сентября РИА Новости со ссылкой на данные ФССП России, судебные приставы открыли исполнительное производство в отношении артистки. Telegram-каналы и СМИ писали о том, что Монеточку якобы объявили в розыск. «Фонтанке» не удалось найти фамилию певицы в базе ФССП.
«По поводу этого розыска... я не знаю, действительно ли нахожусь в нем, потому что мне не приходило никакого оповещения. Я узнала об этом только из новостей. <…> Сейчас мой долг полностью погашен, я оплачивала его кусками, возможно, это все доходит с какой-то задержкой. Мне посоветовали позвонить приставу и лично сказать этой женщине о том, что я все оплатила», — говорит Елизавета.
Она добавила, что «хочет поскорее забыть эту ситуацию и наслаждаться материнством». «Я же все-таки мать, и меня нельзя сажать в тюрьму и разыскивать», — считает певица. К посту в своем телеграм-канале она приложила скриншоты оплаченных счетов.
В данный момент Монеточка живет в Литве. Предполагалось, что розыск связан с долгом в 500 тысяч рублей, которые не были выплачены по иску Стаса Костюшкина (экс-солист группы «Чай вдвоем»).
Согласно исполнительному листу от 18 июля, Елизавета Гырдымова остается должна 512 тысяч 500 рублей. Изначально певец Стас Костюшкин пытался взыскать с Монеточки 900 тысяч рублей за плагиат его песни «Женщина, я не танцую». Исполнительница, еще будучи совсем юной, написала композицию с похожим мотивом, которую уже запретил Роскомнадзор. Монеточка обращала внимание, что Костюшкин ничего не требовал, пока с нее нечего было взять.