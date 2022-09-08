В Петербурге торжественно открыли стелу в память о погибшем главе МЧС Евгении Зиничеве

Торжественное открытие памятной стелы в честь экс-главы МЧС России Евгения Зиничева состоялось в сквере на улице Гастелло в Петербурге. На мероприятии 8 сентября присутствовали губернатор Александр Беглов и нынешний глава МЧС Александр Куренков.
«Евгения Николаевича нет уже год. Но город помнит своих героев. Всю свою жизнь Евгенией Николаевич посвятил служению Отечеству. Он — человек с настоящим ленинградским-петербургским характером. Защищал безопасность государства и наших сограждан. Мы, ленинградцы-петербуржцы, гордимся им», — сказал Александр Беглов.
О том, что в Петербурге появится сквер имени Зиничева, стало известно минувшей весной. Место было выбрано не случайно — погибший глава МЧС в течение 11 лет жил в Московском районе. В декабре 2021 года улица Зиничева появилась в Грозном, а в Москве анонсировали памятник министру.
Глава МЧС погиб 8 сентября 2021 года. По официальной версии, он сорвался со скалы, спасая оператора, во время учений по защите Арктической зоны от ЧС в Норильске. Посмертно ему было присвоено звание Героя Российской Федерации.