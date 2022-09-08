    Сейчас

    +13˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +13˚C

    Облачно, без осадков

    Ощущается как 11

    2 м/с, с-в

    769мм

    51%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd61.18eur60.55
    ТЕМА ДНЯ

    Стало известно, когда в Петербурге дадут отопление

    Как Смольный потратит триллионПосмотрите, как строят метроТрудные времена рынка вебкамаОбраз жизниДуховный путь 2.0Отличный ПетербургАрктика и АнтарктидаТуризмОбразованиеПромышленный Петербург

    В Петербурге торжественно открыли стелу в память о погибшем главе МЧС Евгении Зиничеве

    2361
    12 комментариев

    Торжественное открытие памятной стелы в честь экс-главы МЧС России Евгения Зиничева состоялось в сквере на улице Гастелло в Петербурге. На мероприятии 8 сентября присутствовали губернатор Александр Беглов и нынешний глава МЧС Александр Куренков.

    «Евгения Николаевича нет уже год. Но город помнит своих героев. Всю свою жизнь Евгенией Николаевич посвятил служению Отечеству. Он — человек с настоящим ленинградским-петербургским характером. Защищал безопасность государства и наших сограждан. Мы, ленинградцы-петербуржцы, гордимся им», — сказал Александр Беглов.

    ПоделитьсяПоделиться

    О том, что в Петербурге появится сквер имени Зиничева, стало известно минувшей весной. Место было выбрано не случайно — погибший глава МЧС в течение 11 лет жил в Московском районе. В декабре 2021 года улица Зиничева появилась в Грозном, а в Москве анонсировали памятник министру.

    Глава МЧС погиб 8 сентября 2021 года. По официальной версии, он сорвался со скалы, спасая оператора, во время учений по защите Арктической зоны от ЧС в Норильске. Посмертно ему было присвоено звание Героя Российской Федерации.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ8
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 12

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    12
    close