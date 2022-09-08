В Петербурге торжественно открыли стелу в память о погибшем главе МЧС Евгении Зиничеве

Торжественное открытие памятной стелы в честь экс-главы МЧС России Евгения Зиничева состоялось в сквере на улице Гастелло в Петербурге. На мероприятии 8 сентября присутствовали губернатор Александр Беглов и нынешний глава МЧС Александр Куренков.



«Евгения Николаевича нет уже год. Но город помнит своих героев. Всю свою жизнь Евгенией Николаевич посвятил служению Отечеству. Он — человек с настоящим ленинградским-петербургским характером. Защищал безопасность государства и наших сограждан. Мы, ленинградцы-петербуржцы, гордимся им», — сказал Александр Беглов.