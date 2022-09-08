    Сейчас

    +11˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +11˚C

    Переменная облачность, без осадков

    Ощущается как 9

    2 м/с, сев

    769мм

    62%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd61.18eur60.55
    ТЕМА ДНЯ

    Стало известно, когда в Петербурге дадут отопление

    Как Смольный потратит триллионКакой будет единая квитанцияТрудные времена рынка вебкамаОбраз жизниДуховный путь 2.0Отличный ПетербургАрктика и АнтарктидаТуризмОбразованиеПромышленный Петербург

    Премьера в БДТ: спектакль «Материнское сердце» с Ниной Усатовой в главной роли

    358
    обсудить
    Фото: Стас Левшин, пресс-служба БДТ
    ПоделитьсяПоделиться

    9, 10 и 11 сентября в БДТ имени Товстоногова пройдут премьерные показы спектакля Андрея Могучего (предпремьерные показы спектакля прошли в начале лета). Художественный руководитель подготовил эпопею о русской женщине по рассказам Василия Шукшина. Авдотья Громова (Нина Усатова) садится на старенький мотоцикл «Урал» и отправляется в Москву, чтобы спасти своего непутевого сына от тюрьмы. Это почти хрестоматийная история о материнской любви и спасении, о пути, на котором Авдотья повстречает много людей («у каждого — своя судьба, своя история и своё горе»), превращается в метафору о самой России.

    Литературная основа спектакля обширна — рассказы Шукшина «Материнское сердце», «Осенью», «Нечаянный выстрел», «Забуксовал», «Как мужик переправлял через реку волка, козу и капусту», «Далёкие зимние вечера», «На кладбище», «Залётный». Также в спектакле прозвучат тексты Николая и Елены Рерих и стихотворения Козьмы Пруткова.

    «Рассказ «Материнское сердце» у Шукшина как будто не дописан, — говорит режиссёр спектакля Андрей Могучий. — Парень по имени Витька совершил идиотский поступок, угодил в милицию и, соответственно, в тюрьму. Мать, а как иначе, готова на всё, только бы спасти своё дитя. И вот едет она в «краевые» к «добрым людям» в надежде вымолить или выкупить свободу для сына. Так заканчивается рассказ. Нам же показалось, что это только начало длинного, долгого пути по дорогам родной страны, что трагедия сына — это только повод для путешествия в сторону исследования души русского человека. Вывести историю на эпический уровень, уровень притчи, сказки показалось уместной и интересной задачей. Именно поэтому в спектакле парадоксальным образом появились стихотворения главного русского абсурдиста XIX века Козьмы Пруткова, фрагменты сочинений Николая и Елены Рерих, в частности из «Этики сердца». У Шукшина эпичность, широта тоже есть — есть и во многих рассказах, и, конечно, в романах. Проблема русского характера, мучившая Шукшина, путь русского человека и судьба русской земли — драма, которой Шукшин изболелся. Каждая строчка у Шукшина пропитана болью, жаждой истины и любовью к простому человеку, надеждой на его счастливое будущее (тем, кто давно не читал первоисточник, настоятельно рекомендую)».

    В спектакле заняты разные поколения артистов БДТ — Виктор Княжев, Григорий Чабан, Юлия Дейнега, Руслан Барабанов, Дмитрий Воробьёв, Анатолий Петров, Сергей Лосев, Евгений Чудаков, Юрий Ицков, Мария Лаврова, Александр Ронис, Ольга Ванькова, Геннадий Блинов, Марьяна Карпова, Никита Васильев.

    16+

    Подробнее о спектакле читайте в рецензии «Фонтанки».

    Полина Никитина

    Фото: Стас Левшин, пресс-служба БДТ

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close