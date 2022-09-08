Премьера в БДТ: спектакль «Материнское сердце» с Ниной Усатовой в главной роли

9, 10 и 11 сентября в БДТ имени Товстоногова пройдут премьерные показы спектакля Андрея Могучего (предпремьерные показы спектакля прошли в начале лета). Художественный руководитель подготовил эпопею о русской женщине по рассказам Василия Шукшина. Авдотья Громова (Нина Усатова) садится на старенький мотоцикл «Урал» и отправляется в Москву, чтобы спасти своего непутевого сына от тюрьмы. Это почти хрестоматийная история о материнской любви и спасении, о пути, на котором Авдотья повстречает много людей («у каждого — своя судьба, своя история и своё горе»), превращается в метафору о самой России.

Литературная основа спектакля обширна — рассказы Шукшина «Материнское сердце», «Осенью», «Нечаянный выстрел», «Забуксовал», «Как мужик переправлял через реку волка, козу и капусту», «Далёкие зимние вечера», «На кладбище», «Залётный». Также в спектакле прозвучат тексты Николая и Елены Рерих и стихотворения Козьмы Пруткова.



«Рассказ «Материнское сердце» у Шукшина как будто не дописан, — говорит режиссёр спектакля Андрей Могучий. — Парень по имени Витька совершил идиотский поступок, угодил в милицию и, соответственно, в тюрьму. Мать, а как иначе, готова на всё, только бы спасти своё дитя. И вот едет она в «краевые» к «добрым людям» в надежде вымолить или выкупить свободу для сына. Так заканчивается рассказ. Нам же показалось, что это только начало длинного, долгого пути по дорогам родной страны, что трагедия сына — это только повод для путешествия в сторону исследования души русского человека. Вывести историю на эпический уровень, уровень притчи, сказки показалось уместной и интересной задачей. Именно поэтому в спектакле парадоксальным образом появились стихотворения главного русского абсурдиста XIX века Козьмы Пруткова, фрагменты сочинений Николая и Елены Рерих, в частности из «Этики сердца». У Шукшина эпичность, широта тоже есть — есть и во многих рассказах, и, конечно, в романах. Проблема русского характера, мучившая Шукшина, путь русского человека и судьба русской земли — драма, которой Шукшин изболелся. Каждая строчка у Шукшина пропитана болью, жаждой истины и любовью к простому человеку, надеждой на его счастливое будущее (тем, кто давно не читал первоисточник, настоятельно рекомендую)».



В спектакле заняты разные поколения артистов БДТ — Виктор Княжев, Григорий Чабан, Юлия Дейнега, Руслан Барабанов, Дмитрий Воробьёв, Анатолий Петров, Сергей Лосев, Евгений Чудаков, Юрий Ицков, Мария Лаврова, Александр Ронис, Ольга Ванькова, Геннадий Блинов, Марьяна Карпова, Никита Васильев.



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