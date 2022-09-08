Петербург привлекает оспу обезьян: выявлен второй пациент

В России выявлен новый пациент с оспой обезьян. Он, как и в первый раз, из Петербурга, заявили в региональном управлении Роспотребнадзора.
В петербургском Роспотребнадзоре 8 сентября сообщили лишь, что это мужчина, который был в поездках по странам Европы. С характерными симптомами его доставили в инфекционную больницу. Диагноз подтвержден, круг контактов установлен, и пациент отправлен под медицинское наблюдение.
«При поступлении информации о подозрении на заболевание управлением незамедлительно начато эпидрасследование. Своевременно организован и проводится комплекс противоэпидемических мер. Возможность дальнейшего распространения инфекции купирована», — заверили в ведомстве.
Какие симптомы были у первого инфицированного в России и как врачи поняли, что это то самое заболевание, — читайте в материале «Фонтанки». Мужчина был выписан из больницы в конце июля.