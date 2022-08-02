Первый в России обладатель оспы обезьян выписан из больницы в Петербурге

Петербуржец, который первым доставил в Россию оспу обезьян из Европы, покинул изолированный бокс в больнице им. Боткина. Теперь у него ни сыпи на коже, ни симптомов. Он полностью здоров.



Как рассказали «Фонтанке» 2 августа в комитете по здравоохранению, пациента выписали из больницы «в соответствии с клиническими рекомендациями Министерства здравоохранения РФ»: после полного выздоровления и исчезновения всех клинических симптомов и всех элементов сыпи.

