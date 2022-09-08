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    Оспа обезьян

    Заболевший оспой обезьян рассказал о первых подозрительных симптомах

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    Второй в России пациент с оспой обезьян был госпитализирован после визита в обычную петербургскую поликлинику. Он рассказал про сыпь, температуру и заграничный отдых.

    Как сообщили «Фонтанке» 8 сентября в комитете по здравоохранению, мужчина поступил в больницу им. Боткина накануне. Он рассказал, что в конце августа вернулся с отдыха в Европе, а через несколько дней у него повысилась температура тела и появились высыпания на коже. Из поликлиники по месту жительства он был немедленно госпитализирован в инфекционную больницу.

    Состояние пациента удовлетворительное, он уже получает необходимое лечение. «Угрозы для жизни и здоровья жителей города нет», — резюмировали в комздраве.

    Как писала «Фонтанка», это уже второй в России выявленный пациент с оспой обезьян. Какие симптомы были у первого заболевшего и откуда он вернулся в Петербург — читайте здесь.

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