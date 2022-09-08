Лось «красиво перемахнул новый асфальт» у Кудрово

Лоси стали чаще выходить на дороги и попадать на камеры жителей Петербурга и области. На этот раз видеозаписью делится дорожный комитет Ленобласти.
«Лось без рогов красиво перемахнул наш новый асфальт у Новосергиевки на дороге между Кудрово и Колтушами. Грациозно, но опасно. Знаков «Дикие животные» тут нет, будьте внимательны», — сообщает комитет в своём телеграм-канале 8 сентября.
Екатерина Раскаткина / телеграм-канал дорожного комитета Ленобласти
Чиновники обращаются к жителям: если вы знаете участки, где лоси часто выбегают на проезжую часть, а знаков там нет — «пишите, будем знаки ставить».
У лосей сейчас гон — период поиска невест и драк за них. В наших краях он проходит с конца августа и до середины октября. Самцы становятся агрессивными, издают призывное мычание, почти не едят и пробегают сотни километров, пересекая дороги и провоцируя ДТП.
Зоологу Павлу Глазкову удалось снять на видео, как лось тренируется перед схваткой с соперниками. Это похоже на бой с «тенью».