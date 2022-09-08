Лось «красиво перемахнул новый асфальт» у Кудрово

Лоси стали чаще выходить на дороги и попадать на камеры жителей Петербурга и области. На этот раз видеозаписью делится дорожный комитет Ленобласти.



«Лось без рогов красиво перемахнул наш новый асфальт у Новосергиевки на дороге между Кудрово и Колтушами. Грациозно, но опасно. Знаков «Дикие животные» тут нет, будьте внимательны», — сообщает комитет в своём телеграм-канале 8 сентября.

