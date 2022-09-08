Лось в тумане дерётся с воображаемым соперником. Удивительное видео снято под Петербургом

У лосей начался гон — время брачных турниров. Самцы не только участвуют в реальных схватках, но и устраивают тренировки с «тенью». Такой бой попал в объектив зоолога Павла Глазкова во Всеволожском районе Ленинградской области, рядом с Петербургом.
«Мне удалось снять уникальное видео: лось отрабатывает свои боевые навыки, воображая, что перед ним конкурент! Упражняется в схватке с мнимым соперником. Лось явно в хорошей физической форме. Очевидно, его будущему сопернику не поздоровится», — рассказывает зоолог в своём канале «Каждой твари по паре» «ВКонтакте» 8 сентября.
Гон у лосей в наших краях проходит с конца августа и до середины октября. Самцы становятся агрессивными, издают призывы, напоминающие стоны, почти не едят и способны преодолеть сотни километров в поисках невесты. Нередко они выбегают на дороги и провоцируют ДТП.