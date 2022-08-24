В поисках самки могут пробежать сотни километров. У лосей в Ленобласти начинается гон, и это небезопасно

Автор: Каждой твари по паре / Павел Глазков
Автомобилисты, выезжающие в Ленинградскую область, в ближайшие месяцы должны быть предельно внимательно. У лосей начинается период гона.
«Время брачных баталий» начнется у лосей в ближайшее время. Об этом 24 августа рассказал петербургский зоолог Павел Глазков на канале «Каждой твари по паре». Он сообщил, что уже нашел первые признаки – стволы некоторых деревьев уже обтерты.
«Каждую зиму лось сбрасывает свои рога, и вновь они начинают расти в конце весны - в виде мягких образований, покрытых тонкой бархатистой кожицей. К концу лета рога отвердевают и становятся визитной карточкой лося-жениха», – рассказывает Павел Глазков.
По его словам, в Ленобласти гон у лосей проходит с конца августа и до середины октября. Лоси становятся агрессивны, самцы почти не едят и, в поисках невесты, могут преодолеть иногда сотни километров. При этом животные издают призывы, напоминающие мычание и стоны.
«Именно в это время года самцы часто выбегают на дороги, становясь причиной ДТП», – рассказывает Павел Глазков. Особенно лоси активны ночами, с вечера и до утра. Зоолог призывает автомобилистов быть более внимательными на дорогах.