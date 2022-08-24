В поисках самки могут пробежать сотни километров. У лосей в Ленобласти начинается гон, и это небезопасно

Автомобилисты, выезжающие в Ленинградскую область, в ближайшие месяцы должны быть предельно внимательно. У лосей начинается период гона.

«Время брачных баталий» начнется у лосей в ближайшее время. Об этом 24 августа рассказал петербургский зоолог Павел Глазков на канале «Каждой твари по паре». Он сообщил, что уже нашел первые признаки – стволы некоторых деревьев уже обтерты.

«Каждую зиму лось сбрасывает свои рога, и вновь они начинают расти в конце весны - в виде мягких образований, покрытых тонкой бархатистой кожицей. К концу лета рога отвердевают и становятся визитной карточкой лося-жениха», – рассказывает Павел Глазков.