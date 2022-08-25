К такому не подготовиться. Видео из Ленобласти доказывает: лоси становятся опасными для водителей

Предупреждение зоолога о том, что в Ленинградской области начинается лосиный гон, быстро получило видеодоказательство. Столкнуться с сохатым на дороге можно, даже если вы предельно внимательны, — это дело одной-двух секунд. К такому не подготовиться, затормозить и объехать не успеете, спасти может только низкая скорость.



«Лось неожиданно выбежал на проезжую часть и стал жертвой ДТП неподалёку от Нового Девяткино», — сообщает 25 августа группа «Девяткино online» «ВКонтакте». Видео до этого опубликовали «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

