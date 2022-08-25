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    К такому не подготовиться. Видео из Ленобласти доказывает: лоси становятся опасными для водителей

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    Предупреждение зоолога о том, что в Ленинградской области начинается лосиный гон, быстро получило видеодоказательство. Столкнуться с сохатым на дороге можно, даже если вы предельно внимательны, — это дело одной-двух секунд. К такому не подготовиться, затормозить и объехать не успеете, спасти может только низкая скорость.

    «Лось неожиданно выбежал на проезжую часть и стал жертвой ДТП неподалёку от Нового Девяткино», — сообщает 25 августа группа «Девяткино online» «ВКонтакте». Видео до этого опубликовали «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

    Вчера, 24 августа, петербургский зоолог Павел Глазков предупредил автомобилистов, выезжающих в Ленинградскую область, что у лосей начинается период гона. Самцы становятся агрессивны, в поисках невесты преодолевают сотни километров и часто выбегают на дороги, особенно в тёмное время суток.

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