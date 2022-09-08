В госучреждениях Венгрии температуру ограничили 18 градусами

В июле правительство Венгрии объявило чрезвычайное положение в сфере энергетики. Оно предполагает пакет из семи мер: увеличение добычи газа в стране с полутора до двух млрд кубометров, поиск более 700 млн дополнительных кубометров газа, чтобы заполнить хранилища, запрет на экспорт энергоносителей и дров, увеличение добычи угля, ускорение перезапуска блоков угольной электростанции Матра, продление срока работы АЭС «Пакш» и урезание льготной программы коммунальных платежей.

Венгрия вводит ограничения на температуру в государственных учреждениях, верхний порог составит 18 градусов. Об этом 8 сентября сообщает РИА Новости , ссылаясь на главу администрации премьер-министра страны Гергея Гуйяша.

День назад Bloomberg сообщал, что зимняя нехватка газа в Европе может продлиться до 2025 года. На данный момент потребители вынуждены меньше использовать энергоносители, а предприятия — сокращать производство.



Ранее в среду президент Владимир Путин заявил, что Россия откажется поставлять энергоносители в те страны, где будут принимать политические решения, противоречащие условиям контрактов поставки нефти и газа. Речь идет о «ценовом потолке» на газ из России, который намерена обсудить Еврокомиссия.

