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    После трагедии на Камчатке туристов, идущих в горы, хотят обязать подтверждать квалификацию

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    Туристам необходимо подтверждать свою квалификацию перед тем, как отправляться на горные маршруты. С таким предложением выступил вице-премьер и полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, пишет «Интерфакс» 8 сентября.

    На итоговом брифинге на Восточном экономическом форуме во Владивостоке полпред отметил, что сертификации одних только гидов недостаточно для того, чтобы гарантировать безопасность всей группы. При выходе на категорийные маршруты маршрутно-квалификационная комиссия должна проверить каждого туриста, без допуска всех участников группе должно быть отказано в регистрации в МЧС.

    «Потому что сложные путешествия, а на Камчатке это было категории 3А, что приравнивается к пятой категории сложности по туристической классификации. Это очень высокая сложность. Там каждый должен быть подготовлен», — сказал Трутнев, добавив, что обсудит вопрос безопасности с МЧС и Ростуризмом.

    Ужесточить требование к туристам вице-премьер призвал после восхождения группы из десяти путешественников и двух гидов на вулкан Ключевская Сопка, во время которого девять из них погибли. Выжили два туриста, которым стало плохо в дороге и они вернулись в лагерь на высоте 3 300 метров, а также сопровождавший их гид из Барнаула. Он рассказал позже, как всё произошло.

    Следственный комитет возбудил дела по статьям о причинении смерти по неосторожности и об оказании небезопасных услуг. Подозреваемые — выживший гид и руководитель новосибирской туркомпании «Экстрим Тайм». Последний арестован.

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