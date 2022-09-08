После трагедии на Камчатке туристов, идущих в горы, хотят обязать подтверждать квалификацию

Туристам необходимо подтверждать свою квалификацию перед тем, как отправляться на горные маршруты. С таким предложением выступил вице-премьер и полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, пишет «Интерфакс» 8 сентября.



На итоговом брифинге на Восточном экономическом форуме во Владивостоке полпред отметил, что сертификации одних только гидов недостаточно для того, чтобы гарантировать безопасность всей группы. При выходе на категорийные маршруты маршрутно-квалификационная комиссия должна проверить каждого туриста, без допуска всех участников группе должно быть отказано в регистрации в МЧС.

