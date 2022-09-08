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    Двое семиклассников задержаны после избиения семейной пары в Ломоносове

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    Двое семиклассников были задержаны участковым уполномоченным в одной из квартир Ломоносова накануне днем. Об этом 8 сентября стало известно «Фонтанке».

    Мальчики подозреваются в совершении хулиганства на остановке у местного вокзала. Следствие считает, что после их выходки госпитализация потребовалась семейной паре. После беседы следователь отпустил детей под подписку о невыезде.

    Вечером 25 августа в полицию от мужчины поступила информация о том, что в Ломоносове на 1-й Нижней 20 детей избили его жену и ударили бутылкой по голове. Звонившим был Александр Калинин, «Фонтанка» писала об этой ситуации, и она вызвала большой резонанс. Сам глава СКР Александр Бастрыкин, узнав о случившемся, поручил организовать проверку, но почему-то счел Ломоносов частью Ленобласти. Региональный СК, получив распоряжение, дело все-таки возбудил, но в скором времени точно такое же дело по статье о хулиганстве возбудил Петродворцовый следственный отдел СК, поэтому первое производство было аннулировано.

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