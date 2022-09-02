Бастрыкин поручил разобраться с жестокими детьми в Ломоносове, но запутался в регионах

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил организовать проверку по факту нападений подростков на прохожих в Ломоносове. Правда, в релизе ведомства, опубликованном 2 сентября, этот город является частью Ленобласти, а не Петродворцового района Петербурга.
«В социальных сетях были опубликованы сообщения от жителей Ленинградской области о безнаказанности группы подростков, которые совершают нападения на прохожих и другие хулиганские действия. В частности, сообщалось о недавнем нападении на остановке общественного транспорта на вокзале на мужчину и его жену», — сказано в сообщении.
Председатель СКР поручил руководству СУ СК России по Ленобласти Сергею Сазину организовать проверку и дать поручение органам полиции принять меры для установления и задержания подозреваемых. Ход проверки будут контролировать в центральном аппарате.
«Фонтанка» писала о нападении подростков на семейную пару в Ломоносове. В социальных сетях на банду из школьников 8–16 лет часто жалуются местные жители. Ребята плюют в пассажиров общественного транспорта, грязно ругаются и даже нападают на людей.