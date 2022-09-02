Бастрыкин поручил разобраться с жестокими детьми в Ломоносове, но запутался в регионах

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил организовать проверку по факту нападений подростков на прохожих в Ломоносове. Правда, в релизе ведомства, опубликованном 2 сентября, этот город является частью Ленобласти, а не Петродворцового района Петербурга.



«В социальных сетях были опубликованы сообщения от жителей Ленинградской области о безнаказанности группы подростков, которые совершают нападения на прохожих и другие хулиганские действия. В частности, сообщалось о недавнем нападении на остановке общественного транспорта на вокзале на мужчину и его жену», — сказано в сообщении.

