    Сейчас

    +12˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +12˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как 10

    2 м/с, с-з

    764мм

    68%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd60.24eur60.28
    Живи на Невском!Как подать на финскую визуКуда пойти на выходныеОбраз жизниДуховный путь 2.0Отличный ПетербургАрктика и АнтарктидаТуризмПодбираем вузПромышленный Петербург

    Бастрыкин поручил разобраться с жестокими детьми в Ломоносове, но запутался в регионах

    1706
    12 комментариев

    Глава СКР Александр Бастрыкин поручил организовать проверку по факту нападений подростков на прохожих в Ломоносове. Правда, в релизе ведомства, опубликованном 2 сентября, этот город является частью Ленобласти, а не Петродворцового района Петербурга.

    «В социальных сетях были опубликованы сообщения от жителей Ленинградской области о безнаказанности группы подростков, которые совершают нападения на прохожих и другие хулиганские действия. В частности, сообщалось о недавнем нападении на остановке общественного транспорта на вокзале на мужчину и его жену», — сказано в сообщении.

    Председатель СКР поручил руководству СУ СК России по Ленобласти Сергею Сазину организовать проверку и дать поручение органам полиции принять меры для установления и задержания подозреваемых. Ход проверки будут контролировать в центральном аппарате.

    «Фонтанка» писала о нападении подростков на семейную пару в Ломоносове. В социальных сетях на банду из школьников 8–16 лет часто жалуются местные жители. Ребята плюют в пассажиров общественного транспорта, грязно ругаются и даже нападают на людей.

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале Фонтанка SPB online. Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК4
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 12

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    12
    close