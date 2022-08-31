    Сейчас

    +10˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +10˚C

    Пасмурно, небольшие дожди

    Ощущается как 7

    4 м/с, сев

    759мм

    89%

    Подробнее

    Пробки

    9/10

    usd60.37eur60.58
    Умер ГорбачевПодарок учителю 1-го сентябряКак спасти от финнов евроОбраз жизниДуховный путь 2.0Отличный ПетербургАрктика и АнтарктидаТуризмПодбираем вузПромышленный Петербург

    Жители Ломоносова не могут найти управу на «стаю» жестоких детей. Школьники плюются, обзываются и избивают

    3871
    8 комментариев

    Житель города Ломоносов в Петродворцовом районе Петербурга поднял вопрос о банде детей, которая орудует у вокзала. По словам Александра Калинина, количество хулиганов в компании растет, всем детям — от 8 до 16 лет. На полицию мужчина не особо надеется, поэтому ищет коллективные пути решения проблемы. О выходках детей мужчина рассказал 31 августа.

    ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

    По словам ломоносовца, на него и супругу напали в девятом часу вечера 25 августа. Семейная пара сидела в сквере у вокзала, когда увидела бегающих по газону подростков. Взрослые сделали замечание, в ответ услышали брань. В адрес жены Александра полетела фраза: «Чтоб твои родители сдохли», и другие неприятные выражения.

    «Жене заломали руки, повалили на землю и били по голове бутылками, мне бутылка из-под водки прилетела в лицо, как итог: её зашили и отпустили домой, а мне проломили орбиту (лицевая кость). У жены пытались отнять сумку», — вспоминает Александр события того вечера.

    По словам мужчины, хулиганы пытались уронить на землю и его, бросали песок в глаза. В конце концов прохожие заступились за семейную пару. А около 15 детей, напавших подобно стае собак, рассказали полиции, что это взрослые на них напали.

    Жители Ломоносова, принявшие участие в обсуждении ситуации с жестокими детьми, вспомнили свои встречи с малолетними хулиганами. По словам комментаторов, школьники не раз громили остановку общественного транспорта, плевали в пассажиров автобуса через закрывающиеся двери, по транспорту стреляли из рогаток, а однажды убили кошку.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ15
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 8

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    8
    close