Жители Ломоносова не могут найти управу на «стаю» жестоких детей. Школьники плюются, обзываются и избивают

Житель города Ломоносов в Петродворцовом районе Петербурга поднял вопрос о банде детей, которая орудует у вокзала. По словам Александра Калинина, количество хулиганов в компании растет, всем детям — от 8 до 16 лет. На полицию мужчина не особо надеется, поэтому ищет коллективные пути решения проблемы. О выходках детей мужчина рассказал 31 августа.

По словам ломоносовца, на него и супругу напали в девятом часу вечера 25 августа. Семейная пара сидела в сквере у вокзала, когда увидела бегающих по газону подростков. Взрослые сделали замечание, в ответ услышали брань. В адрес жены Александра полетела фраза: «Чтоб твои родители сдохли», и другие неприятные выражения.

«Жене заломали руки, повалили на землю и били по голове бутылками, мне бутылка из-под водки прилетела в лицо, как итог: её зашили и отпустили домой, а мне проломили орбиту (лицевая кость). У жены пытались отнять сумку», — вспоминает Александр события того вечера.



По словам мужчины, хулиганы пытались уронить на землю и его, бросали песок в глаза. В конце концов прохожие заступились за семейную пару. А около 15 детей, напавших подобно стае собак, рассказали полиции, что это взрослые на них напали.

