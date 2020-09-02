Фото: скриншот видео / коллаж

В комментариях ребенку и его семье обещают страшное. Папа признается, что обалдел от увиденного. Мама настаивает: кот был найден уже мертвым, дети собирались его похоронить.

Мальчишки решили снять хайповое видео про то, как один из них исполняет обратное сальто с парковой скамейки. Все бы ничего, но сразу после трюка в кадр ворвался младший брат юного акробата с безжизненной тушкой кота в руках. «Прописав апперкот» мертвому животному, мальчик швырнул кота на землю. Ролик появился в закрытом паблике «Ломоносов и люди» в Instagram под песню «Россия» электронной группы «Убийцы». К сюжету про кота неизвестный автор добавил еще одно видео, на котором Никита строит сложную фразу сплошь из обсценной лексики, вылавливает из мусорки бутылку и швыряет ее в проходящего мимо пожилого мужчину, приговаривая: «Лови аптечку, …!» Дальше события развивались по классическому сценарию «большой деревни».



Настоящий ад начался, когда шокирующий пост попал в паблик «Плохие новости» во «ВКонтакте». Там кино про пенсионера и кота опубликовали с указанием имен главных действующих лиц: братьев Никиты и Данилы Ивановых. Кто-то даже озаботился добавить фото мальчиков в школьной форме и с букетами цветов, взяв его со страницы матери.

За считанные часы пост распространился по разным пабликам и группам, собирая десятки и сотни гневных комментариев. Взрослые люди придумывали самые чудовищные эпитеты для восьмилетнего, описывали, что и как хотят с ним сделать, некоторые даже высказывали сожаление, что живут в других городах и не могут «выехать на адрес». Кто-то тут же написал, на какой именно улице в Ломоносове живет «мальчик с котом», и в какой именно школе в соседнем Петергофе он учится. Фигурирующий в ролике кот вызвал гораздо больше сочувствия, чем пенсионер. От комментария к комментарию эпизод с четвероногим начал стремительно обрастать подробностями, и вот уже его пересказывали в духе «малолетний живодер убивает котенка» - хотя никаких признаков жизни зверь в кадре не подавал с самого начала, а сам автор поста снабдил свой контент ремаркой: «Возможно, животное было мертво».



Пользовательница ВК Анастасия Васильева рассказала «Фонтанке», что увидела ролик с детьми в Instagram вечером 1 сентября и решила разместить его в группе «Мы ломоносовцы». С ребенком и его семьей Анастасия не знакома. «Уже полстраны в курсе о проблеме этой. Парнишке завтра явно не сладко будет. Лишь бы на путь верный его поставили, а не затравливали, - написала девушка в очередной ветке обсуждения поста в ВК. - Просто сказали, что он очень плохо делает, не гнобя его и не делая ему плохого. Просто представьте, весь город и школа, завтра на их, детей, будет косо смотреть. Не представляю как они завтра в школе защищаться от нападений будут. Уже пожалела 100 раз, что это видео выставила на обозрение обществу».

Фото: скриншот с сайта instagram.com Фото: скриншот с сайта instagram.com Фото: скриншот с сайта instagram.com

Реакция общества не заставила себя долго ждать. Жительница Ломоносова, зоозащитник Карина Кержакова начала собирать подписи под коллективным обращением в полицию. «Меня, как защитницу животных, очень возмутило данное видео, поэтому я от имени жителей города и вызвалась составить заявление, - рассказала женщина «Фонтанке». - Планирую около 150-200 подписей приложить. Мне хотелось бы пресечь деяния данных детей, чтоб животные были в безопасности. Также есть видео за несколько минут до этого, где он же грязно оскорбляет мимо проходящего пожилого человека и кидает ему вслед стеклянную бутылку водки из урны. Поэтому необходимо придать ситуацию огласке, потому как уже несколько лет все в этом городе знают про них, но бездействуют, а меня возмущает, что другие люди боятся давать отпор или просто равнодушно проходят мимо».



Еще одна жительница Ломоносова Марина Чиркова рассказала, как недавно выкупила у Никиты Иванова рыжего котенка.



Выкупленный котенок



автор фото Марина Чиркова

«Я регулярно вижу этих детей на улице примерно с прошлого года, - говорит Марина Чиркова. - Они бегают по крышам заброшенных зданий во дворе, где центр занятости и пирожковая. Серенького кота, которого мальчик держит в видеоролике, я знаю, я его подкармливала. Буквально вчера, 1 сентября, я увидела у этого маленького мальчика в руках рыжего котенка. Котенок был весь мокрый и едва шипел. Я говорю, отдай мне котеночка, я его пристрою. А он мне: «Давай 200 рублей». Я даже растерялась, говорю: «У меня 200 нет, есть 100». Ну, он за 100 рублей мне котенка и отдал — прямо в окно центра занятости на втором этаже с крыши его передал. Говорит: «Жвачку себе куплю».

Директор школы, в которой учатся мальчики, рассказала «Фонтанке», что ситуацией вплотную занимаются педагоги с привлечением психолога. «У нас коррекционная школа, в которой учатся дети с ограниченными возможностями здоровья, - сказала директор. - Отношение детей к пожилым людям и животным отражает то, что они видят где-то в другом месте. Что конкретно спровоцировало эту ситуацию, говорить до подведения итогов психолого-педагогического расследования, рано. Но раньше с этими детьми таких проблем никогда не было. Мы стараемся сделать эту ситуацию менее травматичной, особенно для младшего мальчика. С родителями из его класса будет проведена определенная работа, чтобы это принесло ребенку пользу, а не было бы для него публичной казнью. Ситуации бывают разные в жизни. Дети, которые у нас учатся, являются ведомыми в большинстве своем. Нельзя, чтобы семью травили из-за этого».



При этом семья большая — у мамы мальчиков Ольги Соколовой двое братьев и две сестры, они все вместе прописаны у бабушки и дедушки в пятикомнатной квартире вместе с двенадцатью внуками. Младшему ребенку, кузине новых звезд Рунета — год. Семейная история у ребят непростая, таким банки кредиты не дают. Но сейчас, похоже, это в прошлом. Никита и Даня с родителями в прошлом году ездили в отпуск в Геленджик, а пару лет назад отдыхали в Сочи.

Отец мальчиков, Вадим Иванов, увлекается мотоциклами и работает в сфере строительства. Инцидент с сыновьями он воспринял стоически. «Честно вам скажу, я обалдел, когда увидел этот ролик, - говорит Вадим Иванов. - Конечно, вчера вечером мы с этим уже разбирались. Человек будет наказан: ни прогулок, ни сладкого, домашний арест. Но я такой же был. Я тоже везде лазил. Это гены. Криминала никакого не было, кота этого он не убивал».

Отец подчеркивает, что Никита любит животных, все время пытается принести домой то кошку, то собаку. Но пушистых зверей семья завести не может, потому что у старшего брата на них аллергия. Поэтому дома живут черепаха, привезенная из Геленджика, и гипоаллергенная морская свинка. Братья ходят в церковь, особенно им нравится кормить животных, которых при ней держат.



«Вчера мы приехали со школы, и я выпустила детей гулять. Этот сквер, где они гуляли, у нас из окна видно, - рассказала «Фонтанке» мама мальчиков. - Я пошла делать себе проездной, и, пока меня не было, они нашли мертвого кота и решили похоронить в кустах. А потом пришел третий мальчик и сказал: давайте снимать видео, как Даня делает сальто со скамейки. А мелкий ничего такого делать не умеет, но ему тоже захотелось попасть на видео. И он, чтобы привлечь внимание к себе, вытащил из кустов этого мертвого кота и стал с ним эти манипуляции проводить. Вот и запечатлелся на весь Интернет, опозорил и себя, и меня. Я ему говорю: «Ты, я смотрю, матом так шпаришь, что тебе и дефектолог по речи никакой не нужен». Весь Ломоносов на ушах стоит. Моим старшим детям, которые уже совершеннолетние, пишут в соцсетях всякие вещи. Я до шести утра не могла уснуть, сидела на кухне».

Мама подчеркивает: ее дети — не обездоленные, у них есть и конструкторы, и смартфон. Братья постоянно смотрят в нем какие-то видеоролики, но что это за контент, мама сказать затрудняется. Впрочем, теперь походы мальчиков в Интернет родители ограничат. «Даня объяснил мне, что хотел снять видео про то, как он «крутит сальтуху», чтобы выложить в Интернет и чтобы у него было много подписчиков, - говорит Ольга Соколова. - А младший просто хотел внимания. Прославиться хотел. Все же сейчас что-то снимают и выкладывают. Вот и прославился. Говорит, что ему теперь очень стыдно по улице ходить, ему кажется, что все на него смотрят».



Венера Галеева, Денис Лебедев, «Фонтанка.ру»

