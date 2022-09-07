Для усиления связи с Крымом. Между Петербургом и Симферополем будет ходить дополнительный поезд

Из Петербурга в Симферополь поезд будет ходить 24, 26, 28 и 30 сентября, 4, 5, 6, 7, 12, 13 октября, 3 и 4 ноября, а с 6 ноября по 10 декабря будет курсировать ежедневно. Отправление — в 19:16, прибытие — в 12:15 через день.

«Поезд… назначается с конца сентября по начало декабря для усиления сообщения севера-запада России с Крымским полуостровом», — говорится в сообщении.

Из Симферополя в Петербург: 26, 28 и 30 сентября, 2, 6, 7, 11, 12, 29 и 30 октября, а с 4 ноября по 10 декабря — ежедневно. Отправление в 18:40, прибытие — в 13:01 через день.



В поезде будет до 16 купейных и плацкартных вагонов, а в межсезонье продолжат курсировать восемь круглогодичных поездов. Прорабатывается и назначение дополнительных.



Как ранее писала «Фонтанка», автобусный рейс из Петербурга в Геленджик продлят до Анапы, а заодно добавят несколько остановок.



Напомним, 11 аэропортов в южной и центральной частях России еще закрыты — в том числе и в Симферополе.

