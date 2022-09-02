Южные аэропорты оставляют закрытыми

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) 2 сентября продлило режим ограничения полётов в 11 аэропортов южной и центральной частей России. Он будет действовать до 10 сентября.
По воздуху не добраться в следующие города: Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста. Остальные аэропорты страны работают штатно.
Режим ограничения полётов впервые был введён 24 февраля, когда Россия начала военную спецоперацию на Украине. С тех пор его регулярно продлевают.