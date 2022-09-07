Тренируйте попы: рейс «Петербург — Геленджик» продлят до Анапы

Сутки и 14 часов в автобусе не предел — рейс из Петербурга в Геленджик продлят и до Анапы. А заодно добавят остановки в Краснодаре, Воронеже и Ростове-на-Дону. Такое поручение дал вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков.

Как рассказал чиновник 7 сентября в своём Telegram-канале, маршрут на юг очень популярный — ездит автобус всего месяц, а заполняемость почти 100% — что туда, что обратно.

Кроме того, по словам Полякова, из Петербурга готовятся запустить рейс в Симферополь и рассмотрят маршруты на север и восток — есть предложения от Великого Устюга до Екатеринбурга.