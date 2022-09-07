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    Смольный отказался отдать католикам здание на Васильевском острове

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    Власти Петербурга ответили отказом на просьбу подворья Римско-католической епархии Божией матери безвозмездно передать в собственность дом № 25–27, лит. А, на 14-й линии Васильевского острова. Это следует из ответа чиновников, опубликованного 7 сентября комитетом имущественных отношений.

    Предмет просьбы — это здание бывшего дома убежища для бедных римско-католического исповедания. По версии заявителей, по сути это была церковная благотворительная, а значит, религиозная организация.

    «В уставе [организации] отсутствуют сведения о том, что убежище являлось религиозной организацией либо структурным подразделением Римско-католической церкви в Санкт-Петербурге», — отмечается в ответе чиновников.

    «В соответствии с Федеральным законом № 327-ФЗ и на основании сведений, представленных в архивных документах, здание не относится к имуществу религиозного назначения и соответственно не может быть передано религиозной организации в рамках Федерального закона № 327-ФЗ», — говорится в документе.

    Постройка, на которую претендовало подворье Римско-католической епархии, — это трехэтажное здание. Первый двухэтажный каменный дом построили в 1830-е годах. В 1860–1890-е годах архитектор Николай Бенуа немного переделал здание. В 1896-м оно «приросло» третьим этажом, а в 1900 году его соединили с соседним — справа. До того как в здании поселился приют, там некоторое время жила Анна Петровна Керн, которой Александр Пушкин посвятил стихотворение «Я помню чудное мгновенье».

    В настоящее время в здании располагаются Центр социальной помощи семье и детям Василеостровского района, социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних, ресторан и несколько офисов.

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