Смольный отказался отдать католикам здание на Васильевском острове

Власти Петербурга ответили отказом на просьбу подворья Римско-католической епархии Божией матери безвозмездно передать в собственность дом № 25–27, лит. А, на 14-й линии Васильевского острова. Это следует из ответа чиновников, опубликованного 7 сентября комитетом имущественных отношений.

Предмет просьбы — это здание бывшего дома убежища для бедных римско-католического исповедания. По версии заявителей, по сути это была церковная благотворительная, а значит, религиозная организация.