Смольный отказался отдать католикам здание на Васильевском острове

Власти Петербурга ответили отказом на просьбу подворья Римско-католической епархии Божией матери безвозмездно передать в собственность дом № 25–27, лит. А, на 14-й линии Васильевского острова. Это следует из ответа чиновников, опубликованного 7 сентября комитетом имущественных отношений.
Предмет просьбы — это здание бывшего дома убежища для бедных римско-католического исповедания. По версии заявителей, по сути это была церковная благотворительная, а значит, религиозная организация.
«В уставе [организации] отсутствуют сведения о том, что убежище являлось религиозной организацией либо структурным подразделением Римско-католической церкви в Санкт-Петербурге», — отмечается в ответе чиновников.
«В соответствии с Федеральным законом № 327-ФЗ и на основании сведений, представленных в архивных документах, здание не относится к имуществу религиозного назначения и соответственно не может быть передано религиозной организации в рамках Федерального закона № 327-ФЗ», — говорится в документе.