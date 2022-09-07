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    Сломавшего позвоночник хоккеиста СКА Танкова прооперировали

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    Нападающий хоккейного клуба СКА Кирилл Танков, сломавший позвоночник во время матча, успешно прооперирован. Об этом сообщили в социальных сетях армейской команды 7 сентября.

    «Кирилл Танков вчера был прооперирован. Операция прошла успешно. О сроках восстановления говорить рано, но мы надеемся на скорейшее возвращение в состав важного для системы СКА хоккеиста», — заявили в клубе.

    Напомним, что Кирилл Танков получил перелом позвоночника во время матча «СКА-Нева» — «Динамо СПб» 5 сентября в результате толчка на борт. Со льда его увозили на носилках. Спортсмена доставили сразу в реанимацию. По предварительным данным, хоккеист пропустит около года. Игрока, толкнувшего его, дисквалифицировали на три матча.

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