Сломавшего позвоночник хоккеиста СКА Танкова прооперировали

Нападающий хоккейного клуба СКА Кирилл Танков, сломавший позвоночник во время матча, успешно прооперирован. Об этом сообщили в социальных сетях армейской команды 7 сентября.



«Кирилл Танков вчера был прооперирован. Операция прошла успешно. О сроках восстановления говорить рано, но мы надеемся на скорейшее возвращение в состав важного для системы СКА хоккеиста», — заявили в клубе.



Напомним, что Кирилл Танков получил перелом позвоночника во время матча «СКА-Нева» — «Динамо СПб» 5 сентября в результате толчка на борт. Со льда его увозили на носилках. Спортсмена доставили сразу в реанимацию. По предварительным данным, хоккеист пропустит около года. Игрока, толкнувшего его, дисквалифицировали на три матча.

