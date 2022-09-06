«Чудо, что он остался жив». Хоккеист СКА Танков оказался в реанимации с травмой позвоночника после матча

После этого он не смог подняться самостоятельно. Со льда его увозили на носилках. Танкова госпитализировали и доставили в реанимацию .

На данный момент 20-летний хоккеист находится в реанимации. Как сообщает «Матч ТВ», после первичного обследования врачи диагностировали у Танкова перелом шейного позвонка — предположительно пятого. Предполагается, что Танков пропустит из-за травмы около года.

«Все это произошло не по хоккейным правилам. Очень печальный эпизод. Наши лучшие хоккеисты получают травмы, потому что соперники играют против СКА очень жестко. Но есть пределы. Надеюсь, будет подведена черта. Надо, чтобы ребята развивались, играли в России и радовали болельщиков. Мичков уже третий месяц пропускает. Кому это нужно? Здесь надо что-то подкорректировать», — цитирует главного тренера СКА Романа Ротенберга пресс-служба петербургской команды.



«Чудо, что юный форвард остался жив. Но наш хоккей потерял очень сильного и перспективного игрока, который по потенциалу мог вырасти в нового Панарина или Кучерова», — заявил в своем телеграм-канале журналист Павел Лысенков.

