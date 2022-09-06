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    Хоккеиста, сломавшего позвоночник нападающему СКА, дисквалифицировали на три матча

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    Хоккеист петербургского «Динамо» Артём Мальцев отстранен на три матча за толчок на борт 20-летнего форварда «СКА-Невы» Кирилла Танкова во время матча. Как сообщили 6 сентября на официальном сайте Высшей хоккейной лиги (ВХЛ), такое решение принял спортивно-дисциплинарный комитет.

    «На 25-й минуте матча № 7 Первого этапа PARI Всероссийской хоккейной лиги — Кубка Шелкового пути между командами «Динамо», г. Санкт-Петербург, и «СКА-Нева», г. Санкт-Петербург, состоявшегося 5 сентября 2022 года, произошел эпизод, связанный с действиями игрока команды «Динамо» Артема Мальцева. Спортивно-дисциплинарный комитет, изучив эпизод, принял решение наложить на игрока команды «Динамо» наказание, применяя пункт 1.3 статьи 69 «Дополнительные санкции» главы 15 Регламента PARI Всероссийской хоккейной лиги — Кубка Шелкового пути (толчок на борт), и дисквалифицировать на три матча», — говорится в официальном заявлении.

    Напомним, что в результате этого толчка Кирилл Танков получил перелом позвоночника. Со льда его увозили на носилках. Хоккеиста доставили сразу в реанимацию. По предварительным данным, хоккеист пропустит около года.

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