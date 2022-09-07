К белому медведю из Диксона вернулся аппетит. Но лапы всё ещё неподвижны

Первая ночь на новом месте прошла хорошо для раненого белого медведя из Диксона, который прибыл в Москву накануне. Об этом 7 сентября сообщают в пресс-службе Московского зоопарка.



По словам гендиректора зверинца Светланы Акуловой, перед сном гость съел говяжий бульон, утром он также не отказался от завтрака. Вернувшийся аппетит — хороший знак.



Тем не менее задние лапы медведя по-прежнему неактивны, а его состояние оценивается как крайне тяжёлое. За животным пристально следят зоологи.

