Суд в Петербурге решил изолировать женщину, которая пыталась причинить боль бывшему возлюбленному через сына

Выборгский райсуд Петербурга рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении петербурженки, обвиняемой в покушении на убийство.
Как сообщает объединенная пресс-служба судов 7 сентября, Полину Ленцову обвиняют в том, что вечером 5 сентября она напала в подсобном помещении третьего этажа ТРК на проспекте Энгельса с ножом на одного из работников. И нанесла ему одно ранение в область поясницы. Жертва оказала активное сопротивление, а потом уже подоспела охрана. Это, как писала и показывала «Фонтанка», попало на видео.
Ленцова свою вину признала полностью.
Её отправили в СИЗО до 5 ноября.
Конфликта с потерпевшим, по данным «Фонтанки», не было. Но раньше она якобы встречалась с его отцом. По предварительной информации, после расставания женщина так страдала, что решила ему отомстить и причинить вред сыну. Она его выследила и напала.