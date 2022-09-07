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    Суд в Петербурге решил изолировать женщину, которая пыталась причинить боль бывшему возлюбленному через сына

    1977
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    Выборгский райсуд Петербурга рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении петербурженки, обвиняемой в покушении на убийство.

    Как сообщает объединенная пресс-служба судов 7 сентября, Полину Ленцову обвиняют в том, что вечером 5 сентября она напала в подсобном помещении третьего этажа ТРК на проспекте Энгельса с ножом на одного из работников. И нанесла ему одно ранение в область поясницы. Жертва оказала активное сопротивление, а потом уже подоспела охрана. Это, как писала и показывала «Фонтанка», попало на видео.

    Фото: Объединенная пресс-служба судов
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    Ленцова свою вину признала полностью.

    Её отправили в СИЗО до 5 ноября.

    Конфликта с потерпевшим, по данным «Фонтанки», не было. Но раньше она якобы встречалась с его отцом. По предварительной информации, после расставания женщина так страдала, что решила ему отомстить и причинить вред сыну. Она его выследила и напала.

    Фото: Объединенная пресс-служба судов

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