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    Неловкое нападение женщины на предпринимателя в ТРК в Петербурге попало на видео. Ей досталось больше

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    Уличные камеры сняли почти драку предпринимателя с женщиной, которая на него напала в Выборгском районе Петербурга. Бывшая любовница отца были бита перед тем, как вытащила нож.

    На видео, которое оказалось в распоряжении «Фонтанки» 6 сентября, видно, что сначала достичь своей цели 25-летняя женщина пыталась кулаками, но была быстро сбита с ног. И получила несколько ощутимых тычков, прежде чем схватилась за нож.

    24-летний пострадавший получил резаную рану в область спины и был госпитализирован.

    Как писала «Фонтанка», задержанная женщина, по предварительной информации, является бывшей возлюбленной отца пострадавшего. Якобы после расставания она хотела отомстить ему: для этого она выследила его сына и пыталась ему навредить.

    Возбуждено уголовное дело по статье «покушение на убийство».

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