Неловкое нападение женщины на предпринимателя в ТРК в Петербурге попало на видео. Ей досталось больше

Уличные камеры сняли почти драку предпринимателя с женщиной, которая на него напала в Выборгском районе Петербурга. Бывшая любовница отца были бита перед тем, как вытащила нож.
На видео, которое оказалось в распоряжении «Фонтанки» 6 сентября, видно, что сначала достичь своей цели 25-летняя женщина пыталась кулаками, но была быстро сбита с ног. И получила несколько ощутимых тычков, прежде чем схватилась за нож.
24-летний пострадавший получил резаную рану в область спины и был госпитализирован.
Как писала «Фонтанка», задержанная женщина, по предварительной информации, является бывшей возлюбленной отца пострадавшего. Якобы после расставания она хотела отомстить ему: для этого она выследила его сына и пыталась ему навредить.
Возбуждено уголовное дело по статье «покушение на убийство».