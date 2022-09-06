Неловкое нападение женщины на предпринимателя в ТРК в Петербурге попало на видео. Ей досталось больше

Уличные камеры сняли почти драку предпринимателя с женщиной, которая на него напала в Выборгском районе Петербурга. Бывшая любовница отца были бита перед тем, как вытащила нож.



На видео, которое оказалось в распоряжении «Фонтанки» 6 сентября, видно, что сначала достичь своей цели 25-летняя женщина пыталась кулаками, но была быстро сбита с ног. И получила несколько ощутимых тычков, прежде чем схватилась за нож.

