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    Москалькова поддержала идею отмены смертной казни в ДНР

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    Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что поддерживает общественный запрос на отмену смертной казни в ДНР. Об этом 7 сентября сообщил «Интерфакс».

    «У меня давно сформировалась своя позиция, я считаю, что есть альтернативные меры наказания — такие как пожизненное заключение», — сказала омбудсмен журналистам в кулуарах Восточного экономического форума.

    Напомним, ранее в ДНР официально отменили мораторий на исполнение смертных приговоров. В начале июня Верховный суд республики приговорил к смертной казни троих иностранцев, которых признали виновными в участии в боевых действиях на стороне Украины в качестве наемников.

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