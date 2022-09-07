Москалькова поддержала идею отмены смертной казни в ДНР

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что поддерживает общественный запрос на отмену смертной казни в ДНР. Об этом 7 сентября сообщил «Интерфакс».



«У меня давно сформировалась своя позиция, я считаю, что есть альтернативные меры наказания — такие как пожизненное заключение», — сказала омбудсмен журналистам в кулуарах Восточного экономического форума.



Напомним, ранее в ДНР официально отменили мораторий на исполнение смертных приговоров. В начале июня Верховный суд республики приговорил к смертной казни троих иностранцев, которых признали виновными в участии в боевых действиях на стороне Украины в качестве наемников.

