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    Костин рассказал, когда ВВП России вернется к уровню 2021 года

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    Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что ожидает падения российской экономики в 2022 году на 4%, а в 2023-м — на 1,5%. Вернуть потерянный ВВП Россия сможет через четыре-пять лет. Об этом он рассказал на Восточном экономическом форуме, передает ТАСС 7 сентября.

    «В районе 4% падение в этом году <...> В следующем году мы ожидаем сокращения ВВП на 1,5%, и в 2024 году уже выход на годовой основе на экономический рост. В целом уровень 2021 года, мы считаем, можно достичь через четыре-пять лет», — сказал Костин.

    В августе Минэкономики улучшил прогноз по укреплению рубля, инфляции и ВВП. Как писал Bloomberg, Россия избежала худшего сценария рецессии, который прогнозировали эксперты после начала спецоперации ВС РФ на Украине.

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