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    Bloomberg: Россия избежала худшего сценария рецессии, который прогнозировали эксперты

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    Несмотря на то что российская экономика переживает самый резкий спад с 2009 года, ей удалось избежать наихудшего сценария рецессии, который прогнозировали эксперты. Основной причиной этого стал рост добычи и экспорта нефти, пишет 6 июля агентство Bloomberg. Аналитики один за другим улучшают свои прогнозы.

    Изначально они предполагали, что после введения санкций из-за начала спецоперации на Украине экономику России ждет «самый глубокий спад поколения». Сейчас уже можно оценить, что экономика страны действительно переживает серьезное падение (агентство пишет, что в мае производство автомобилей в России сократилось на 97%), но его удалось задержать — в основном за счет валютного контроля и больших объемов экспортных поступлений.

    В результате JPMorgan Chase & Co скорректировала свой прогноз по падению ВВП России с 7 до 3,5%, Citigroup Inc — с 9,6 до 5,5%, BCS — с 10,8 до 8,5%.

    Минэкономразвития ожидает снижения ВВП России на фоне санкций в 2022 году на 7,8%.

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