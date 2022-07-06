Bloomberg: Россия избежала худшего сценария рецессии, который прогнозировали эксперты

Несмотря на то что российская экономика переживает самый резкий спад с 2009 года, ей удалось избежать наихудшего сценария рецессии, который прогнозировали эксперты. Основной причиной этого стал рост добычи и экспорта нефти, пишет 6 июля агентство Bloomberg. Аналитики один за другим улучшают свои прогнозы.



Изначально они предполагали, что после введения санкций из-за начала спецоперации на Украине экономику России ждет «самый глубокий спад поколения». Сейчас уже можно оценить, что экономика страны действительно переживает серьезное падение (агентство пишет, что в мае производство автомобилей в России сократилось на 97%), но его удалось задержать — в основном за счет валютного контроля и больших объемов экспортных поступлений.