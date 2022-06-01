В апреле ВВП России снизился на 3%

По итогам апреля ВВП России снизился в годовом выражении на 3%. Об этом сообщает Минэкономразвития в обзоре «О текущей ситуации в российской экономике» от 1 июня.
Отмечается, что снижение произошло «на фоне беспрецедентного санкционного давления». Основными факторами, по данным МЭР, стали сокращение внутреннего спроса и транспортно-логистические ограничения.
Наибольшее снижение из базовых отраслей экономики продемонстрировали оптовая торговля (- 11,9% в апреле и лишь — 0,3% в марте) и грузовой транспорт (- 5,9% в апреле при + 3,6% в марте).
Что касается потребительского спроса, суммарный оборот розницы, общепита и платных услуг снизился на 6,7%, подсчитали в Минэкономразвития. В марте рост составил 3,3%.
Согласно отчету, в апреле две отрасли показали положительную динамику: объем строительных работ вырос на 7,9%, а сельское хозяйство прибавило 3,2%.
Напомним, что в январе–апреле 2022 года МЭР оценил рост ВВП России в 1,7% в годовом исчислении. В I квартале рост составил 3,5%. При этом, ранее в министерстве подсчитали, что экономика России будет сокращаться на протяжении двух лет. Общий спад на фоне санкций в 2022 году составит 7,8%, в 2023 — 0,7%.