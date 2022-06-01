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    В апреле ВВП России снизился на 3%

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    13 комментариев

    По итогам апреля ВВП России снизился в годовом выражении на 3%. Об этом сообщает Минэкономразвития в обзоре «О текущей ситуации в российской экономике» от 1 июня.

    Отмечается, что снижение произошло «на фоне беспрецедентного санкционного давления». Основными факторами, по данным МЭР, стали сокращение внутреннего спроса и транспортно-логистические ограничения.

    Наибольшее снижение из базовых отраслей экономики продемонстрировали оптовая торговля (- 11,9% в апреле и лишь — 0,3% в марте) и грузовой транспорт (- 5,9% в апреле при + 3,6% в марте).

    Что касается потребительского спроса, суммарный оборот розницы, общепита и платных услуг снизился на 6,7%, подсчитали в Минэкономразвития. В марте рост составил 3,3%.

    Согласно отчету, в апреле две отрасли показали положительную динамику: объем строительных работ вырос на 7,9%, а сельское хозяйство прибавило 3,2%.

    Напомним, что в январе–апреле 2022 года МЭР оценил рост ВВП России в 1,7% в годовом исчислении. В I квартале рост составил 3,5%. При этом, ранее в министерстве подсчитали, что экономика России будет сокращаться на протяжении двух лет. Общий спад на фоне санкций в 2022 году составит 7,8%, в 2023 — 0,7%.

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    Комментарии (13)

    274655793
    Нужно только работать и потерпеть.
    Dmitry Antonov
    3% огласили, а какая цифра в уме?
    Васисуалий Лошков
    это мелочь,впереди большой рывок!!!клянусь смирительной рубашкой 07А!!!)))))))))))))))))))))))))))))))
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