В апреле ВВП России снизился на 3%

По итогам апреля ВВП России снизился в годовом выражении на 3%. Об этом сообщает Минэкономразвития в обзоре «О текущей ситуации в российской экономике» от 1 июня.



Отмечается, что снижение произошло «на фоне беспрецедентного санкционного давления». Основными факторами, по данным МЭР, стали сокращение внутреннего спроса и транспортно-логистические ограничения.