Минэк улучшил прогноз по укреплению рубля, инфляции и ВВП

Минэкономразвития значительно улучшил оценки части макроэкономических показателей в 2022 году по сравнению с майским прогнозом. Ведомство ждет спада ВВП на 4,2% в текущем году. Об этом 16 августа пишут «Ведомости», ссылаясь на официальный прогноз социально-экономического развития на 2022 и 2023–2025 гг. В майском варианте Минэк предсказывал падение экономики в 7,8%.



Инфляция, по подсчетам чиновников, к концу года составит 13,4% против ранее ожидавшихся 17,5%. Падение реальных доходов населения, по последним прогнозам, составит 2,8% (было 6,8%). Среднегодовой уровень безработицы сохранится на отметке 2021 года — 4,8% (было 6,7%).

