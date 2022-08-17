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    Минэк улучшил прогноз по укреплению рубля, инфляции и ВВП

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    3 комментария

    Минэкономразвития значительно улучшил оценки части макроэкономических показателей в 2022 году по сравнению с майским прогнозом. Ведомство ждет спада ВВП на 4,2% в текущем году. Об этом 16 августа пишут «Ведомости», ссылаясь на официальный прогноз социально-экономического развития на 2022 и 2023–2025 гг. В майском варианте Минэк предсказывал падение экономики в 7,8%.

    Инфляция, по подсчетам чиновников, к концу года составит 13,4% против ранее ожидавшихся 17,5%. Падение реальных доходов населения, по последним прогнозам, составит 2,8% (было 6,8%). Среднегодовой уровень безработицы сохранится на отметке 2021 года — 4,8% (было 6,7%).

    В Минэке полагаются на укрепление рубля до 2025 года, прогнозы по экспорту и импорту тоже стали более оптимистичны. Ухудшились оценки показателей будущих лет. В 2023 году в министерстве ожидают более глубокого спада ВВП (2,7% год к году против 0,7% ранее). Инфляция, доходы населения также будут восстанавливаться медленнее, чем ожидалось ранее.

    Проект прогноза уже согласован с Минфином и Минэнерго и внесен в Бюджетную комиссию, сообщил представитель Минэка.

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    Комментарии 3

    Danik17 Авг 2022 в 00:54
    Прогнозы эти для кого?
    Мы на своей шкуре и на своем кошельке все и без прогнозов ощущаем.
    Ну может для млрдеров, типа, мишустина этот прогноз и нужен будет. Отчитается, что правительство работает.
    Забота о народе растет!)
    +1−0
    Piter Russo17 Авг 2022 в 00:40
    Я вот не припомню что бы хоть раз у них прогноз на конец года сбывался, на более длительные перспективы - совсем вилами по воде..
    +1−0
    миру-мир!17 Авг 2022 в 00:34
    значит так и будет.
    и белую ладу гранту в каждую семью!
    +0−0
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