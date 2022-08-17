Минэк улучшил прогноз по укреплению рубля, инфляции и ВВП

Минэкономразвития значительно улучшил оценки части макроэкономических показателей в 2022 году по сравнению с майским прогнозом. Ведомство ждет спада ВВП на 4,2% в текущем году. Об этом 16 августа пишут «Ведомости», ссылаясь на официальный прогноз социально-экономического развития на 2022 и 2023–2025 гг. В майском варианте Минэк предсказывал падение экономики в 7,8%.
Инфляция, по подсчетам чиновников, к концу года составит 13,4% против ранее ожидавшихся 17,5%. Падение реальных доходов населения, по последним прогнозам, составит 2,8% (было 6,8%). Среднегодовой уровень безработицы сохранится на отметке 2021 года — 4,8% (было 6,7%).
В Минэке полагаются на укрепление рубля до 2025 года, прогнозы по экспорту и импорту тоже стали более оптимистичны. Ухудшились оценки показателей будущих лет. В 2023 году в министерстве ожидают более глубокого спада ВВП (2,7% год к году против 0,7% ранее). Инфляция, доходы населения также будут восстанавливаться медленнее, чем ожидалось ранее.
Проект прогноза уже согласован с Минфином и Минэнерго и внесен в Бюджетную комиссию, сообщил представитель Минэка.