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    «Уплывает бабье лето». Петербург поливает и даже посыпает градом

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    Петербург накрыла грозная туча. В разных районах города льет как из ведра, кое-где сверкает, а где-то наблюдается и град.

    Очевидец сообщает в соцсетях, что видел град на Светлановском проспекте: «Уплывает бабье лето». Корреспондент «Фонтанки» столкнулся с ним возле станции метро «Удельная».

    Мегаполис

    Не лучше ситуация и в центре: с Невского на тротуары бегут водопады, а машины разрезают волны. Как передает наш корреспондент, на улице слышны крики, когда дождь усиливается.

    Иван Петров/ «Фонтанка.ру»

    В ближайшие пару дней хорошей погоды в Петербурге не предвидится. В среду тоже пройдут дожди и будет прохладно: согласно прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС», +10–12 градусов.

    Иван Петров/ «Фонтанка.ру»

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