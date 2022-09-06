«Уплывает бабье лето». Петербург поливает и даже посыпает градом

Петербург накрыла грозная туча. В разных районах города льет как из ведра, кое-где сверкает, а где-то наблюдается и град.
Очевидец сообщает в соцсетях, что видел град на Светлановском проспекте: «Уплывает бабье лето». Корреспондент «Фонтанки» столкнулся с ним возле станции метро «Удельная».
Мегаполис
Не лучше ситуация и в центре: с Невского на тротуары бегут водопады, а машины разрезают волны. Как передает наш корреспондент, на улице слышны крики, когда дождь усиливается.
Иван Петров/ «Фонтанка.ру»
В ближайшие пару дней хорошей погоды в Петербурге не предвидится. В среду тоже пройдут дожди и будет прохладно: согласно прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС», +10–12 градусов.
Иван Петров/ «Фонтанка.ру»