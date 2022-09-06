Не забывайте зонтики. В Петербурге короткие дожди и на 4–5 градусов холоднее нормы

Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 6 сентября ожидаются кратковременные дожди, ветер умеренный. Температура воздуха ночью опускалась до 6–8 градусов, в окрестностях местами до 3 градусов. Днем она поднимется до 13–15 градусов.

«Сегодня погода в Северной столице сохранит циклонические черты. Облаков в небе по-прежнему будет много, местами пройдут кратковременные дожди, а температурные показатели окажутся на 4–5 градусов ниже положенных по климату. <...> Ветер западный, 4–9 м/с, порывистый. Атмосферное давление будет падать и составит 760 мм рт. ст., что около нормы», — пишет в своем телеграм-канале ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

