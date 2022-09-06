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    Не забывайте зонтики. В Петербурге короткие дожди и на 4–5 градусов холоднее нормы

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    Погоду в Петербурге по-прежнему определяет далёкий циклон. Вторник продолжит череду холодных дней.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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    Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 6 сентября ожидаются кратковременные дожди, ветер умеренный. Температура воздуха ночью опускалась до 6–8 градусов, в окрестностях местами до 3 градусов. Днем она поднимется до 13–15 градусов.

    «Сегодня погода в Северной столице сохранит циклонические черты. Облаков в небе по-прежнему будет много, местами пройдут кратковременные дожди, а температурные показатели окажутся на 4–5 градусов ниже положенных по климату. <...> Ветер западный, 4–9 м/с, порывистый. Атмосферное давление будет падать и составит 760 мм рт. ст., что около нормы», — пишет в своем телеграм-канале ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

    В ближайшие два дня, по прогнозу СЗ УГМС, такая погода сохранится.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

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