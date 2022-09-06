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    Многосерийная историческая драма «Союз спасения. Время гнева» расскажет о переломном моменте в истории страны

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    Кадр из кинофильма «Союз спасения. Время гнева»
    Кадр из кинофильма «Союз спасения. Время гнева»Фото: предоставлено пресс-службой KION
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    Историческую драму «Союз спасения. Время гнева» можно будет посмотреть онлайн с 28 сентября.

    Многосерийный кинопроект рассказывает о переломном моменте, который изменил историю России, — восстании декабристов и событиях, предшествующих ему. Масштабная историческая драма станет одновременно приквелом и сиквелом «Союза спасения».

    В проект частично вошли материалы фильма, снятого в 2018 году Андреем Кравчуком, режиссером «Итальяца» и «Адмирала». А новые эпизоды для проекта специально снимали в 2020–2021 годах режиссеры Никита Высоцкий и Илья Лебедев.

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    Роли в сериале исполнили Леонид Бичевин, Максим Матвеев, Павел Прилучный, Антон Шагин, Иван Колесников, Иван Янковский, Александр Домогаров, Софья Эрнст, Ингеборга Дапкунайте и многие другие.

    Премьера совместного проекта «Дирекции кино», Первого канала и KION состоится в онлайн-кинотеатре KION, затем драму покажет Первый канал.

    Кадр из кинофильма «Союз спасения. Время гнева»
    Кадр из кинофильма «Союз спасения. Время гнева»Фото: предоставлено пресс-службой KION

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