Многосерийная историческая драма «Союз спасения. Время гнева» расскажет о переломном моменте в истории страны

Историческую драму «Союз спасения. Время гнева» можно будет посмотреть онлайн с 28 сентября.
Многосерийный кинопроект рассказывает о переломном моменте, который изменил историю России, — восстании декабристов и событиях, предшествующих ему. Масштабная историческая драма станет одновременно приквелом и сиквелом «Союза спасения».
В проект частично вошли материалы фильма, снятого в 2018 году Андреем Кравчуком, режиссером «Итальяца» и «Адмирала». А новые эпизоды для проекта специально снимали в 2020–2021 годах режиссеры Никита Высоцкий и Илья Лебедев.
Роли в сериале исполнили Леонид Бичевин, Максим Матвеев, Павел Прилучный, Антон Шагин, Иван Колесников, Иван Янковский, Александр Домогаров, Софья Эрнст, Ингеборга Дапкунайте и многие другие.
Премьера совместного проекта «Дирекции кино», Первого канала и KION состоится в онлайн-кинотеатре KION, затем драму покажет Первый канал.