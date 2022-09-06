Великобритания получила нового премьер-министра. Лиз Трасс услышала одобрение Елизаветы II

Новый лидер Консервативной партии Великобритании Лиз Трасс официально сменила Бориса Джонсона на посту премьер-министра после того, как королева Елизавета II попросила ее сформировать новое правительство. Об этом 6 сентября сообщает Sky News.

Трасс встретилась с монархом во вторник в шотландском замке Балморал. Сначала королева приняла Бориса Джонсона и его отставку.



Теперь новому премьеру предстоит вернуться на Даунинг-стрит и объявить состав своего правительства.

