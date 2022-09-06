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    Великобритания получила нового премьер-министра. Лиз Трасс услышала одобрение Елизаветы II

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    Новый лидер Консервативной партии Великобритании Лиз Трасс официально сменила Бориса Джонсона на посту премьер-министра после того, как королева Елизавета II попросила ее сформировать новое правительство. Об этом 6 сентября сообщает Sky News.

    Элизабет Трасс
    Элизабет ТрассФото: МИД России
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    Трасс встретилась с монархом во вторник в шотландском замке Балморал. Сначала королева приняла Бориса Джонсона и его отставку.

    Теперь новому премьеру предстоит вернуться на Даунинг-стрит и объявить состав своего правительства.

    Трасс стала первым главой правительства, который был назначен королевой не в Букингемском дворце, как того требует традиция. Это связано с состоянием здоровья 96-летней Елизаветы II — врачи посоветовали ей не покидать Шотландию.

    Элизабет Трасс
    Элизабет ТрассФото: МИД России

    Подробнее о том, чем известна Лиз Трасс и что она думает о России, читайте здесь.

    Борис Джонсон был премьер-министром Великобритании с 24 июля 2019 года по 6 сентября 2022-го.

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