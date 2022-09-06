Королева Елизавета II приняла отставку Бориса Джонсона

Встреча монарха с политиком состоялась во вторник в шотландском замке Балморал. Они общались около 40 минут.

Королева Великобритании Елизавета II приняла отставку Бориса Джонсона с поста премьер-министра страны. Об этом 6 сентября сообщает Sky News со ссылкой на Букингемский дворец.

Сегодня же ее величество должна назначить главой правительства Лиз Трасс, которая была избрана лидером Консервативной партии. Ожидается, что новый премьер-министр объявит о составе своего кабинета в ближайшее время.

Подробнее о том, чем известна Лиз Трасс и что она думает о России, читайте здесь.

Борис Джонсон был премьер-министром Великобритании с 24 июля 2019 года по 6 сентября 2022-го.