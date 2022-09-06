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    Скворцова: В России разработана вакцина против оспы обезьян

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    Доклинические исследования проходит вакцина против оспы обезьян, разработанная Федеральным медико-биологическим агентством.

    Об этом на сессии Восточного экономического форума заявила глава ФМБА Вероника Скворцова, сообщает Интерфакс 6 сентября.

    Она заявила, что предварительные исследования показали, что она безопасна, не вызывает сложных побочных эффектов и обладает высокой иммуногенностью.

    Первый случай заболевания оспой обезьян был выявлен в Петербурге в середине июля. Заболел вернувшийся из Португалии мужчина. Он переносил инфекцию легко, но в рамках стационара. И уже выписан из больницы.

    Оспа обезьян — редкое инфекционное заболевание, наиболее распространенное в отдаленных районах Центральной и Западной Африки. Его симптомы — тошнота, температура, сыпь, зуд, а также боль в мышцах.

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