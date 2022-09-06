Скворцова: В России разработана вакцина против оспы обезьян

Доклинические исследования проходит вакцина против оспы обезьян, разработанная Федеральным медико-биологическим агентством.



Об этом на сессии Восточного экономического форума заявила глава ФМБА Вероника Скворцова, сообщает Интерфакс 6 сентября.



Она заявила, что предварительные исследования показали, что она безопасна, не вызывает сложных побочных эффектов и обладает высокой иммуногенностью.



Первый случай заболевания оспой обезьян был выявлен в Петербурге в середине июля. Заболел вернувшийся из Португалии мужчина. Он переносил инфекцию легко, но в рамках стационара. И уже выписан из больницы.

