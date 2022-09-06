Financial Times рассказала о двух вариантах введения потолка цен на российский газ

Для стран ЕС Еврокомиссия подготовила два варианта ограничения цен на газ из России. Об этом 6 сентября пишет газета Financial Times со ссылкой на документ. Один вариант предлагает введение потолка либо учреждение единого покупателя. Второй — разделение стран Евросоюза на красную и зеленую зоны.
Первый вариант предусматривает введение максимального предела цен на весь импортируемый из РФ газ либо создание единого покупателя газа, который будет вести переговоры о ценах на энергоресурсы. В Евросоюзе считают, что это может повысить риск форс-мажорных обстоятельств в контрактах с «Газпромом» и привести к усилению напряженности в отношениях.
Во втором варианте предлагается разделить страны на две группы — по степени риска перебоев с поставками топлива. В странах красной зоны цены могут быть ограничены, а в зеленой — останутся на уровне, чтобы облегчить поставки газа в страны красной зоны. Этот способ, говорится в публикации FT, будет проблематично реализовать, потому что разделение стран на зоны будет зависеть от координации между странами Евросоюза.
В начале сентября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что уже пора вводить ограничения цен на российский газ. Ранее о планах ограничить цены на российский газ говорили лидеры G7. Директор по исследованиям компании Vygon Consulting Мария Белова считает, что компания «Газпром» может прекратить поставки газа в европейские страны, которые поддержат ценовые пределы на него.