Financial Times рассказала о двух вариантах введения потолка цен на российский газ

Для стран ЕС Еврокомиссия подготовила два варианта ограничения цен на газ из России. Об этом 6 сентября пишет газета Financial Times со ссылкой на документ. Один вариант предлагает введение потолка либо учреждение единого покупателя. Второй — разделение стран Евросоюза на красную и зеленую зоны.



Первый вариант предусматривает введение максимального предела цен на весь импортируемый из РФ газ либо создание единого покупателя газа, который будет вести переговоры о ценах на энергоресурсы. В Евросоюзе считают, что это может повысить риск форс-мажорных обстоятельств в контрактах с «Газпромом» и привести к усилению напряженности в отношениях.

