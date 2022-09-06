Джо Байден высказался о признании России страной — спонсором терроризма

Президент США Джо Байден отрицательно ответил на вопрос о необходимости включения России в американский список стран — спонсоров терроризма.

Слова американского лидера приводит корреспондент агентства Reuters в Белом доме Джефф Мейсон, передает 6 сентября ТАСС.



«На вопрос о том, нужно ли причислить Россию к государствам — спонсорам терроризма, Байден ответил: "Нет"», — сообщил он.



В середине августа Госдеп США проинформировал неофициально Конгресс об опасениях из-за последствий после включения России в список стран — спонсоров терроризма. Такой шаг, по данным источников газеты, может поставить под угрозу договоренности по зерновой сделке.