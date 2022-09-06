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    Джо Байден высказался о признании России страной — спонсором терроризма

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    Президент США Джо Байден отрицательно ответил на вопрос о необходимости включения России в американский список стран — спонсоров терроризма.

    Слова американского лидера приводит корреспондент агентства Reuters в Белом доме Джефф Мейсон, передает 6 сентября ТАСС.

    «На вопрос о том, нужно ли причислить Россию к государствам — спонсорам терроризма, Байден ответил: "Нет"», — сообщил он.

    В середине августа Госдеп США проинформировал неофициально Конгресс об опасениях из-за последствий после включения России в список стран — спонсоров терроризма. Такой шаг, по данным источников газеты, может поставить под угрозу договоренности по зерновой сделке.

    Украина и Турция 22 июля подписали с ООН соглашение о вывозе зерна, других пищевых продуктов и удобрений из заблокированных украинских портов — Одессы, Черноморска и Южного. Такое же — зеркальное — соглашение позже подписали представители Турции, ООН и России, оно касается содействия снятию ограничений на экспорт российского продовольствия и удобрений.

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