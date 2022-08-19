Politico: Госдеп опасается признавать Россию страной — спонсором терроризма

Госдеп США проинформировал неофициально Конгресс об опасениях из-за последствий после включения России в список стран — спонсоров терроризма. Об этом в четверг, 19 августа, пишет ТАСС со ссылкой на издание Politico.

Такой шаг, по данным источников газеты, может поставить под угрозу договоренности по зерновой сделке. «Нет никакой гарантии, что Россия выполнит свои обязательства» по вывозу зерна из подконтрольных Киеву черноморских портов, что скажется на продовольственной безопасности в мире.