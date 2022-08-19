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    Politico: Госдеп опасается признавать Россию страной — спонсором терроризма

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    Госдеп США проинформировал неофициально Конгресс об опасениях из-за последствий после включения России в список стран — спонсоров терроризма. Об этом в четверг, 19 августа, пишет ТАСС со ссылкой на издание Politico.

    Такой шаг, по данным источников газеты, может поставить под угрозу договоренности по зерновой сделке. «Нет никакой гарантии, что Россия выполнит свои обязательства» по вывозу зерна из подконтрольных Киеву черноморских портов, что скажется на продовольственной безопасности в мире.

    Также одобрение такой инициативы, уточняет Politico, отрежет американским компаниям возможность от участия в деловых отношениях с РФ.

    Украина и Турция 22 июля подписали с ООН соглашение о вывозе зерна, других пищевых продуктов и удобрений из заблокированных украинских портов — Одессы, Черноморска и Южного. Такое же — зеркальное — соглашение позже подписали представители Турции, ООН и России, оно касается содействия снятию ограничений на экспорт российского продовольствия и удобрений.

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