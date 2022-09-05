«Газпром» объяснил, что дефект турбины «Северного потока» грозит пожаром и взрывом

«Газпром» объяснил, почему приостановил эксплуатацию последнего рабочего газоперекачивающего агрегата Trent 60 на станции «Портовая», вследствие чего «Северный поток» перестал функционировать. Как сообщили в компании 5 сентября, неисправность турбины может привести к пожару или даже взрыву, а значит, влияет на работу всей станции целиком.

В газоперекачивающем агрегате обнаружили утечку масла с примесью герметизирующего состава по клеммным разъемам датчиков скорости ротора низкого и промежуточного давления, после чего 2 сентября Ростехнадзор выдал «Газпрому» предостережение и обязал остановить работу турбины, говорится в сообщении.



«Отметим, что рабочие поверхности в осевом компрессоре газотурбинного двигателя в местах прохода кабельных соединений могут достигать температуры свыше 300 градусов Цельсия, при этом температура воспламенения масла порядка 288 градусов», — указывает «Газпром». Компания подчеркнула, что без необходимого ремонта эксплуатировать турбину опасно из-за угрозы пожара или взрыва.

При этом, добавили в компании, в июле этого года во время регламентных работ на этой турбине подобную утечку не выявили, что подтверждает акт, подписанный представителями Siemens. Но подобные неисправности ранее фиксировались на других турбинах, и в частности на ГПА № 14, которую решением Ростехнадзора отправили в простой.



«Наличие указанного дефекта на нескольких агрегатах свидетельствует о его системности», — указывает «Газпром» и добавляет, что устранить дефект возможно в условиях специализированного ремонтного предприятия.

На станции «Портовая» работало девять турбин, из них базово — шесть турбин компании Siemens (пять рабочих и одна резервная). В июне были остановлены две из них, а мощность «Северного потока» снизилась до 40%. В июле осталась одна действующая турбина, а остальные нуждались в сервисном обслуживании или устранении неисправностей. 31 августа на профилактику ушла последняя рабочая турбина, на которой и выявили утечку масла, что не позволило запустить газопровод 3 сентября.



«Газпром» уведомил о выявленных неисправностях Siemens Energy. Компания приняла сообщение к сведению, но усомнились в причинах остановки «Северного потока». По мнению Siemens Energy, утечка масла не является технической причиной для остановки газопровода. Там отметили, что такие неполадки обычно не влияют на работу турбин и могут быть устранены на месте.

