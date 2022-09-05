Путин: «Жить надо ради того, за что можно умереть»

Президент РФ Владимир Путин завершил встречу с участниками Всероссийского молодёжного экологического форума «Экосистема. Заповедный край» философской фразой.
«Жить надо ради того, за что можно умереть», — сказал Путин 5 сентября юным экологам.
Глава государства признался, что эту фразу он услышал от одного человека, которому пообещал когда-нибудь её «публично воспроизвести вслух». Имя автора афоризма он при этом не раскрыл.
Напомним, что в ходе того же экологического форума Путин назвал Россию «страной восходящего солнца», потому что территория РФ располагается восточнее, чем Япония. Также президент заявил, что доволен отношением россиян к природе: люди стали бережнее.