    Сейчас

    +10˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +10˚C

    Облачно, дождь

    Ощущается как 8

    3 м/с, сев

    771мм

    74%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd60.37eur60.22
    Книжный детективПрогулять «Разговор о важном»?Смерть на КлючевскомОбраз жизниДуховный путь 2.0Отличный ПетербургАрктика и АнтарктидаТуризмПодбираем вузПромышленный Петербург

    Путин: «Жить надо ради того, за что можно умереть»

    4004
    46 комментариев

    Президент РФ Владимир Путин завершил встречу с участниками Всероссийского молодёжного экологического форума «Экосистема. Заповедный край» философской фразой.

    «Жить надо ради того, за что можно умереть», — сказал Путин 5 сентября юным экологам.

    Глава государства признался, что эту фразу он услышал от одного человека, которому пообещал когда-нибудь её «публично воспроизвести вслух». Имя автора афоризма он при этом не раскрыл.

    Фото: Алексей Куденко / Официальный сайт Кремля
    ПоделитьсяПоделиться

    Напомним, что в ходе того же экологического форума Путин назвал Россию «страной восходящего солнца», потому что территория РФ располагается восточнее, чем Япония. Также президент заявил, что доволен отношением россиян к природе: люди стали бережнее.

    Фото: Алексей Куденко / Официальный сайт Кремля

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ12
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ4
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 46

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    46
    close