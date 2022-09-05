Путин: «Политическая пена», которая мешает международной работе, схлынет

Президент России Владимир Путин заявил, что международное сотрудничество в сфере экологии и сохранения климата осложняется «политической пеной», но она обязательно схлынет. Глава государства 5 сентября выступил на Всероссийском молодёжном экологическом форуме, его цитирует РИА Новости.
Путин также сказал, что доволен отношением россиян к природе: люди стали бережнее. Он добавил, что, когда ему удаётся бывать на природе, он видит прибранные кострища и зарытые в землю консервные банки.
«Это говорит о повышении уровня экологической культуры населения у нас. Я всё чаще и чаще вижу и с благодарностью думаю о тех людях, которые ведут себя подобным образом, хотя я не знаком с ними», — заявил президент (цитата по ТАСС).
Глава государства обратился к таким гражданам и поблагодарил их. Тем не менее, отметил он, есть и проявления негативного характера: кто-то «браконьерит и мусор оставляет».