Путин: «Политическая пена», которая мешает международной работе, схлынет

Президент России Владимир Путин заявил, что международное сотрудничество в сфере экологии и сохранения климата осложняется «политической пеной», но она обязательно схлынет. Глава государства 5 сентября выступил на Всероссийском молодёжном экологическом форуме, его цитирует РИА Новости.

Путин также сказал, что доволен отношением россиян к природе: люди стали бережнее. Он добавил, что, когда ему удаётся бывать на природе, он видит прибранные кострища и зарытые в землю консервные банки.