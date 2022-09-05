    Сейчас

    +10˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +10˚C

    Облачно, дождь

    Ощущается как 8

    3 м/с, сев

    771мм

    74%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd60.37eur60.22
    Книжный детективПрогулять «Разговор о важном»?Смерть на КлючевскомОбраз жизниДуховный путь 2.0Отличный ПетербургАрктика и АнтарктидаТуризмПодбираем вузПромышленный Петербург

    Путин: «Политическая пена», которая мешает международной работе, схлынет

    1900
    12 комментариев

    Президент России Владимир Путин заявил, что международное сотрудничество в сфере экологии и сохранения климата осложняется «политической пеной», но она обязательно схлынет. Глава государства 5 сентября выступил на Всероссийском молодёжном экологическом форуме, его цитирует РИА Новости.

    Путин также сказал, что доволен отношением россиян к природе: люди стали бережнее. Он добавил, что, когда ему удаётся бывать на природе, он видит прибранные кострища и зарытые в землю консервные банки.

    «Это говорит о повышении уровня экологической культуры населения у нас. Я всё чаще и чаще вижу и с благодарностью думаю о тех людях, которые ведут себя подобным образом, хотя я не знаком с ними», — заявил президент (цитата по ТАСС).

    Глава государства обратился к таким гражданам и поблагодарил их. Тем не менее, отметил он, есть и проявления негативного характера: кто-то «браконьерит и мусор оставляет».

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК2
    СМЕХ5
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 12

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    12
    close