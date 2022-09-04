Пугачева сделала заявление в связи со смертью Горбачева

Алла Пугачева впервые высказалась по поводу похорон Михаила Горбачева. Певица написала об этом в своих социальных сетях 4 сентября.



«Давно я так не рыдала. Ушла эпоха, в которой мы обрели свободу, перестали быть «империей зла» для всего мира, и исчез страх за будущее своих детей. И главное, Горбачев отвергал насилие как способ политики и удержания собственной власти», — написала Пугачева.

По её мнению, делать ошибки — это нормально, «все не без греха, и политики тоже».