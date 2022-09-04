Пугачева сделала заявление в связи со смертью Горбачева

Алла Пугачева впервые высказалась по поводу похорон Михаила Горбачева. Певица написала об этом в своих социальных сетях 4 сентября.
«Давно я так не рыдала. Ушла эпоха, в которой мы обрели свободу, перестали быть «империей зла» для всего мира, и исчез страх за будущее своих детей. И главное, Горбачев отвергал насилие как способ политики и удержания собственной власти», — написала Пугачева.
По её мнению, делать ошибки — это нормально, «все не без греха, и политики тоже».
«Главное, чтобы ошибки не были смертельны для всего человечества. Куда-то пропало человеколюбие и благородство. Пропало умение идти на компромисс, если этот компромисс в интересах народа, который мечтает жить без тревоги за будущее своих детей. Давайте искать вместе», — отметила Пугачева и выразила надежду, что еще не поздно.
Певица Алла Пугачёва и её семья покинули Россию после начала боевых действий на Украине. В конце августа Пугачёва вернулась из Израиля и рассказала, что планирует теперь заняться «наведением порядка в головах».
Михаил Горбачев умер на 92-м году жизни вечером 30 августа в Центральной клинической больнице Москвы. Его похоронили на Новодевичьем кладбище рядом с супругой Раисой Максимовной.