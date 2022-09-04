В Петербурге — аномальные для воскресенья пробки

Необычно высокую для воскресенья загруженность дорог Петербурга фиксирует 4 сентября «Яндекс». Утром в городе было 2 балла, а днём — 3, что на один балл выше нормы.
Заторы в центре города образуются в связи с перекрытиями улиц из-за легкоатлетического пробега «Пушкин — Санкт Петербург». При этом пробка, стоявшая утром на Пулковском шоссе в направлении центра, уже рассосалась.
К середине дня ограничения снимут, запрет парковки в центре сохранится до ночи. Полный список ограничений смотрите на «Фонтанке».
На КАД самая плотная пробка наблюдается на внутреннем кольце от Шафировского проспекта до Ржевки, там идут дорожные работы.