На Пулковском шоссе, Садовой, Невском пробки: улицы перекрыты из-за забега

В Петербурге с утра 4 сентября дорожное движение осложняют масштабные перекрытия. В центре и на юге города улицы закрыты в связи с легкоатлетическим пробегом «Пушкин — Санкт Петербург».
На Пулковском шоссе образовалась крупная пробка в сторону центра. «Пулковка еле едет от Пулковских высот до пл. Победы. Кстати развороты на этом участке в обе стороны запрещены!» — предупреждают подписчики группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте».
В центре города «красные» пробки наблюдаются на Садовой улице и Невском проспекте.
Последние ограничения должны снять в 15 часов, до полуночи местами будет ограничена парковка. Полный список ограничений смотрите на «Фонтанке».