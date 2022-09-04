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    На Пулковском шоссе, Садовой, Невском пробки: улицы перекрыты из-за забега

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    В Петербурге с утра 4 сентября дорожное движение осложняют масштабные перекрытия. В центре и на юге города улицы закрыты в связи с легкоатлетическим пробегом «Пушкин — Санкт Петербург».

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    На Пулковском шоссе образовалась крупная пробка в сторону центра. «Пулковка еле едет от Пулковских высот до пл. Победы. Кстати развороты на этом участке в обе стороны запрещены!» — предупреждают подписчики группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

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    В центре города «красные» пробки наблюдаются на Садовой улице и Невском проспекте.

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    Последние ограничения должны снять в 15 часов, до полуночи местами будет ограничена парковка. Полный список ограничений смотрите на «Фонтанке».

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