Пулковское шоссе, Московский проспект и улицы в центре Петербурга сузят ради бегунов

В воскресенье, 4 сентября, в Петербурге пройдет традиционный 95-й легкоатлетический пробег «Пушкин — Санкт‑Петербург». На полдня он ограничит движение транспорта в городе, а на некоторых улицах сутки нельзя будет парковаться.
По информации комитета по транспорту, 4 сентября сузят проезжую часть:
- с 7:00 до 11:50 — на Пулковском шоссе от Петербургского шоссе до площади Победы и на площади Победы;
- с 7:00 до 13:20 — на Московском проспекте от площади Победы до набережной Обводного канала, Невском проспекте от площади Островского до Садовой улицы, площади Островского от переулка Крылова до улицы Зодчего Росси в направлении переулка Крылова;
- с 7:00 до 15:00 — на площади Труда между четной и нечетной сторонами Конногвардейского бульвара, Малой Морской улице от Вознесенского проспекта до Исаакиевской площади в направлении Исаакиевской площади, а также на перекрестках набережной Макарова с Кадетской и 1-й линиями В.О. в направлении проспекта Добролюбова, Университетской набережной с набережной Лейтенанта Шмидта и Английской набережной с площадью Труда и съездами с Благовещенского моста.
С 00:00 до 23:59 будет запрещено парковаться:
- на площади Египетские ворота;
- на Петербургском шоссе от Детскосельского бульвара до площади Египетские ворота и от Детскосельского бульвара до Витебского проспекта в направлении Витебского;
- на Витебском проспекте от Шушарской дороги до остановки пассажирского транспорта «Шушарская дорога»;
- на Московском проспекте от Загородного проспекта до набережной Фонтанки;
- на нечетной стороне набережной Фонтанки от Московского проспекта до дома 57 по набережной Фонтанки;
- на площади Ломоносова от набережной Фонтанки до улицы Зодчего Росси;
- на улице Зодчего Росси от площади Ломоносова до площади Островского;
- на площади Островского;
- на Адмиралтейском проспекте от Гороховой улицы до Сенатской площади в направлении Сенатской и от Сенатской площади до на Невского проспекта в направлении Невского;
- на Сенатской площади между четной и нечетной сторонами Конногвардейского бульвара;
- на четной стороне Малой Морской улицы от Вознесенского проспекта до Исаакиевской площади;
- на Конногвардейском бульваре;
- на площади Труда между четной и нечетной сторонами Конногвардейского бульвара;
- на четной стороне Английской набережной от Сенатской площади до площади Труда;
- на Университетской набережной от Благовещенского моста к Таможенному переулку, у домов 1–3д и 3, и от Менделеевской линии до Филологического переулка;
- на Биржевой площади;
- на нечетной стороне набережной Макарова от дома 22 по набережной до Тучкова моста в направлении моста и четной стороне от Тучкова переулка до Среднего проспекта В.О. в направлении Среднего;
- в Тучковом переулке от дома 24 по Тучкову переулку до набережной Макарова;
- в Волховском переулке от дома 2 по Волховскому до набережной Макарова;
- на площади Академика Лихачева;
- на Мытнинской набережной;
- на Кронверкской набережной вдоль дома 7;
- на Суворовской площади;
- на Миллионной улице от Суворовской площади до Аптекарского переулка в направлении Аптекарского;
- в Мраморном переулке от Дворцовой набережной до Миллионной улицы в направлении Миллионной;
- в проезде вдоль Марсова поля;
- на набережной Мойки от проезда вдоль Марсова поля до Аптекарского переулка;
- в Аптекарском переулке от набережной Мойки до Миллионной улицы в направлении Миллионной;
- на Дворцовой набережной от Эрмитажного моста до Дворцового проезда;
- на Миллионной улице от набережной Зимней канавки до Дворцовой площади;
- на Московском проспекте от Бассейной улицы до дома 163 по Московскому в направлении Кузнецовской улицы.