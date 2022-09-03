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    Пулковское шоссе, Московский проспект и улицы в центре Петербурга сузят ради бегунов

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    В воскресенье, 4 сентября, в Петербурге пройдет традиционный 95-й легкоатлетический пробег «Пушкин — Санкт‑Петербург». На полдня он ограничит движение транспорта в городе, а на некоторых улицах сутки нельзя будет парковаться.

    По информации комитета по транспорту, 4 сентября сузят проезжую часть:

    • с 7:00 до 11:50 — на Пулковском шоссе от Петербургского шоссе до площади Победы и на площади Победы;
    • с 7:00 до 13:20 — на Московском проспекте от площади Победы до набережной Обводного канала, Невском проспекте от площади Островского до Садовой улицы, площади Островского от переулка Крылова до улицы Зодчего Росси в направлении переулка Крылова;
    • с 7:00 до 15:00 — на площади Труда между четной и нечетной сторонами Конногвардейского бульвара, Малой Морской улице от Вознесенского проспекта до Исаакиевской площади в направлении Исаакиевской площади, а также на перекрестках набережной Макарова с Кадетской и 1-й линиями В.О. в направлении проспекта Добролюбова, Университетской набережной с набережной Лейтенанта Шмидта и Английской набережной с площадью Труда и съездами с Благовещенского моста.

    С 00:00 до 23:59 будет запрещено парковаться:

    • на площади Египетские ворота;
    • на Петербургском шоссе от Детскосельского бульвара до площади Египетские ворота и от Детскосельского бульвара до Витебского проспекта в направлении Витебского;
    • на Витебском проспекте от Шушарской дороги до остановки пассажирского транспорта «Шушарская дорога»;
    • на Московском проспекте от Загородного проспекта до набережной Фонтанки;
    • на нечетной стороне набережной Фонтанки от Московского проспекта до дома 57 по набережной Фонтанки;
    • на площади Ломоносова от набережной Фонтанки до улицы Зодчего Росси;
    • на улице Зодчего Росси от площади Ломоносова до площади Островского;
    • на площади Островского;
    • на Адмиралтейском проспекте от Гороховой улицы до Сенатской площади в направлении Сенатской и от Сенатской площади до на Невского проспекта в направлении Невского;
    • на Сенатской площади между четной и нечетной сторонами Конногвардейского бульвара;
    • на четной стороне Малой Морской улицы от Вознесенского проспекта до Исаакиевской площади;
    • на Конногвардейском бульваре;
    • на площади Труда между четной и нечетной сторонами Конногвардейского бульвара;
    • на четной стороне Английской набережной от Сенатской площади до площади Труда;
    • на Университетской набережной от Благовещенского моста к Таможенному переулку, у домов 1–3д и 3, и от Менделеевской линии до Филологического переулка;
    • на Биржевой площади;
    • на нечетной стороне набережной Макарова от дома 22 по набережной до Тучкова моста в направлении моста и четной стороне от Тучкова переулка до Среднего проспекта В.О. в направлении Среднего;
    • в Тучковом переулке от дома 24 по Тучкову переулку до набережной Макарова;
    • в Волховском переулке от дома 2 по Волховскому до набережной Макарова;
    • на площади Академика Лихачева;
    • на Мытнинской набережной;
    • на Кронверкской набережной вдоль дома 7;
    • на Суворовской площади;
    • на Миллионной улице от Суворовской площади до Аптекарского переулка в направлении Аптекарского;
    • в Мраморном переулке от Дворцовой набережной до Миллионной улицы в направлении Миллионной;
    • в проезде вдоль Марсова поля;
    • на набережной Мойки от проезда вдоль Марсова поля до Аптекарского переулка;
    • в Аптекарском переулке от набережной Мойки до Миллионной улицы в направлении Миллионной;
    • на Дворцовой набережной от Эрмитажного моста до Дворцового проезда;
    • на Миллионной улице от набережной Зимней канавки до Дворцовой площади;
    • на Московском проспекте от Бассейной улицы до дома 163 по Московскому в направлении Кузнецовской улицы.

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