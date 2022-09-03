Начальник всегда прав. Управу на «стаю» жестоких подростков из петербургского Ломоносова ищет областной СК

Уголовное дело о хулиганстве в Петродворцовом районе Петербурга возбуждено в Ленинградской области, сообщил областной Следком 3 сентября. Совещание в рамках проверки, старт которой дал Бастрыкин, было межведомственным и межрегиональным — участие в нём принимали в том числе полицейские отдела по делам несовершеннолетних Петродворцового ОМВД.

Петербургские следователи не стали бороться за свои границы после распоряжения Александра Бастрыкина разобраться с подростками, терроризирующими жителей Ломоносова, адресованного соседнему региону. Делом города займётся Ленобласть.

Предполагается, что именно в Петродворцовом районе города стоит искать подростков, от которых страдают жители Ломоносова. В социальных сетях на банду из школьников 8–16 лет часто жалуются местные жители: ребята плюют в пассажиров общественного транспорта, ругаются и даже нападают на людей.



Рассказы о безнаказанности подростков дошли до главы Следственного комитета, но город, входящий в состав Петербурга, в релизе стал частью Ленобласти.



«Учитывая широкий общественный резонанс происшествия, производство предварительного следствия по уголовному делу поручено отделу по расследованию особо важных дел следственного управления», — отчитались в областном СК, поручение которому адресовали из Москвы.

