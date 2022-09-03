    Сейчас

    +10˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +10˚C

    Небольшая облачность, без осадков

    Ощущается как 8

    2 м/с, зап

    765мм

    67%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd60.37eur60.22
    ТЕМА ДНЯ

    Прощайте, господин президент

    Память о БесланеКадыров засиделся?Куда пойти на выходныеОбраз жизниДуховный путь 2.0Отличный ПетербургАрктика и АнтарктидаТуризмПодбираем вузПромышленный Петербург

    Начальник всегда прав. Управу на «стаю» жестоких подростков из петербургского Ломоносова ищет областной СК

    9650
    21 комментарий

    Петербургские следователи не стали бороться за свои границы после распоряжения Александра Бастрыкина разобраться с подростками, терроризирующими жителей Ломоносова, адресованного соседнему региону. Делом города займётся Ленобласть.

    Уголовное дело о хулиганстве в Петродворцовом районе Петербурга возбуждено в Ленинградской области, сообщил областной Следком 3 сентября. Совещание в рамках проверки, старт которой дал Бастрыкин, было межведомственным и межрегиональным — участие в нём принимали в том числе полицейские отдела по делам несовершеннолетних Петродворцового ОМВД.

    Предполагается, что именно в Петродворцовом районе города стоит искать подростков, от которых страдают жители Ломоносова. В социальных сетях на банду из школьников 8–16 лет часто жалуются местные жители: ребята плюют в пассажиров общественного транспорта, ругаются и даже нападают на людей.

    Рассказы о безнаказанности подростков дошли до главы Следственного комитета, но город, входящий в состав Петербурга, в релизе стал частью Ленобласти.

    «Учитывая широкий общественный резонанс происшествия, производство предварительного следствия по уголовному делу поручено отделу по расследованию особо важных дел следственного управления», — отчитались в областном СК, поручение которому адресовали из Москвы.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале Фонтанка SPB online. Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК9
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ7
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 21

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    21
    close