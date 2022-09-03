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    Курская область — снова под обстрелами. Губернатор показывает пробитые окна

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    Приграничный посёлок Тёткино в Курской области обстреляли 3 сентября около 17 часов. Об этом сообщает губернатор региона Роман Старовойт.

    «В районе улицы Фрунзе зафиксировано не менее 7 прилётов. К счастью, пострадавших нет. Незначительные повреждения нанесены трём домовладениям. В основном пострадали окна, крыши и заборы. Специалисты оценивают ущерб, обязательно поможем жителям с ремонтом», — написал губернатор в своём телеграм-канале.

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    Теткино неоднократно попадало под обстрелы, были раненые и погибшие.

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