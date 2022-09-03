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    Макаревич* — о своем появлении в списке иноагентов: «На службу в иностранной разведке не поступал»

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    Лидер группы «Машина времени» народный артист России Андрей Макаревич* прокомментировал решение Минюста РФ внести его в список иноагентов.

    «Никто меня не известил, я об этом узнал от журналистов. По какой причине [внесли в реестр физлиц-иноагентов] — это точно не ко мне [вопрос], я как жил, так и живу. На службу в иностранной разведке не поступал и гонораров от них не получал», — сообщил он 3 сентября РБК.

    На вопрос о том, будет ли он обжаловать решение, артист ответил, что ему нужно посоветоваться с юристами.

    «Я не имею опыта такого. Пока не могу сказать», — добавил он.

    Минюст включил Макаревича* в список физлиц-иноагентов 2 сентября. Также ведомство присвоило статус СМИ-иноагента актёру Михаилу Шацу*, политику Юлии Галяминой*, ещё четырем людям и одной организации.

    Лидер «Машины времени» неоднократно высказывался против боевых действий на Украине, и сделал это одним из первых.

    Следствием пацифистской позиции музыканта стали отмены его выступлений. 19 марта отменили первый концерт «Машины времени» в Москве. Потом стало известно, что не состоятся выступления коллектива в Курске, Воронеже, Белгороде и Архангельске. Макаревич* написал в своем телеграм-канале, что не видит в этих отменах ничего удивительного: «Давно живем. Будем жить дальше». 9 июня 2022 года в Санкт-Петербурге не состоялся большой сольный концерт легендарной группы с концертной программой «Мы рядом».

    * Признан Минюстом РФ иноагентом.

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